Kako Anušiću ratna prijetnja diže popularnost: 'Moguće je da strpljivo čeka svoj trenutak'

Dio HDZ-a siguran je kako je bivši osječko-baranjski župan i aktualni ministar obrane Ivan Anušić u nekoj vrsti kampanje s obzirom na brojne istupe u javnosti. No većem broju naših sugovornika nije jasno za koju poziciju, jer predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ima osigurane još tri godine sigurnog mandata. S druge strane, ima onih u stranci koji će reći da Plenkovićev mandat nije siguran dok god stranka u Saboru ima tanku većinu od 76 glasova i to je, upozoravaju, prostor u koji ulazi Anušić kao glavni pretendent za budućeg predsjednika HDZ-a. Isto tako, jasno je da s obzirom na geopolitičku situaciju i rat u Ukrajini pozicija ministra obrane postaje sve izloženija i zanimljivija te je to možda i najvažniji razlog njegovih sve češćih medijskih istupa.

