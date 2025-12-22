Kako baštinu nositi u srcu: Zagrebačka županija predstavila novi suvenir

Baština ne mora biti glasna da bi bila snažna. Ne mora biti monumentalna da bi bila vrijedna. Upravo iz te ideje nastao je projekt „Povijest koju nosimo u srcu“, koji je Turistička zajednica Zagrebačke županije predstavila u Velikoj Gorici. U njegovu središtu nisu godine, datumi ni povijesne činjenice, nego čovjek, emocije i vrijednosti koje se prenose iz generacije u generaciju.

„Ovo je projekt koji govori tiho, ali ostavlja dubok trag“, istaknula je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije. Dodala je kako je htjela baštinu ispričati na suvremen, profinjen i ljudima blizak način. Umjesto klasične turističke ponude, projekt donosi simbolične privjeske s univerzalnim porukama nade, svjetla, hrabrosti i vjere.

Na predstavljanju ovog inovativnog projekta bio je i zamjenik župana Zagrebačke županije, Damir Tomljenović koji je istaknuo kako je županija zadovoljna razvojem turizma i kontinuiranim rastom broja posjetitelja, no turizam ne smije biti sveden isključivo na financijske pokazatelje.

„Važne povijesne ličnosti naše županije poput bana Josipa Jelačića ili Petra Zrinskog mogu biti izvrstan temelj za razvoj novih oblika turizma. Takav je i projekt „Povijest koju nosimo u srcu“ jer suvremeni dizajn i simbolika privjesaka nude drugačiji, dublji pristup baštini. Upravo se ovakvim projektima gradi kvaliteta destinacije i novi smjer turističkog razvoja Zagrebačke županije“, istaknuo je zamjenik župana, Tomljenović.

Projekt „Povijest koju nosimo u srcu“ povezuje četiri lokaliteta Zagrebačke županije, a to su Krašić, Kloštar Ivanić, Veliku Gorica kao i njezin dio Vukovinu.

„Baština nije nešto što stoji zatvoreno u zidovima. Ona živi u ljudima, u njihovim pričama i osjećajima. U vremenu ubrzanog konzumerizma, „Povijest koju nosimo u srcu“ nudi svjesni odmak – mali, ali snažan podsjetnik na ono što je istinski važno. Privjesci nisu zamišljeni kao klasični suveniri, već kao osobni simboli koje nosimo uz sebe, znakovi pripadnosti i vrijednosti koje nadilaze granice destinacije“, naglasila je direktorica Alilović. Dodala je kako su upravo emocija i osobni doživljaj ključ suvremenog turizma.

Zagrebačka županija izuzetno je velika i raznolika destinacija koju je važno prezentirati kao jedinstvenu cjelinu, ali bez gubitka identiteta njezinih manjih mjesta. Upravo zato fokus nije stavljen na najpoznatije lokacije, nego na tzv.“ secret gemove“ , mikrodestinacije koje zaslužuju vidljivost.

„Danas više nego ikad trebamo stati i zapitati se što nam je stvarno važno“, istaknula je Alilović, dodajući kako su upravo emocija i ljudski feedback najvažniji pokazatelji uspjeha ovakvih projekata kao i turizma županije. Zagrebačka županija sve se snažnije pozicionira kao destinacija kratkih bjegova, ali i cjelogodišnjeg turizma te autentičnih doživljaja od vinskih cesti i vrhunske gastronomije, preko ruralnih i duhovnih lokacija, pa sve do suvremenih interpretacija baštine.

„Gosti iz Skandinavije, primjerice, u jednom danu obilaze Turopoljski lug, destilerije i vinarije, kušaju lokalnu kuhinju i imaju priliku iz prve ruke doživjeti našu gastro priču „od polja do stola“. Sezona kod nas u županiji traje cijelu godinu“, naglasila je Alilović, podsjetivši kako adventi u Velikoj Gorici, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini i drugim mjestima otvaraju vrata gostima koji žele doživljaj bez gužvi kakve danas opterećuju velike europske destinacije poput Beča i Praga.

Planovi za 2026. godinu, istaknula je Ivana Alilović, usmjereni su na snažnije pozicioniranje Zagrebačke županije kao jedinstvene destinacije, ali bez gubitka identiteta njezinih manjih sredina.

„Posebnu pažnju želimo dati takozvanim secret gem lokacijama, poput Kloštar Ivanića i Krašića, koje imaju ogroman potencijal, ne samo u vjerskom, nego i u ruralnom turizmu. U fokusu razvoja bit će i eno-gastro ponuda te projekti poput apiturizma u mom Turopolju, Velikoj Gorici. Naš je cilj povezati vino, gastronomiju, lokalne proizvođače i doživljaj, jer upravo tu nastaje dodatna vrijednost za goste“, zaključila je Alilović.

Govoreći o promociji, istaknula je kako se županija sve snažnije okreće međunarodnim tržištima poput američkog, koji je za Zagrebačku županiju važan iskorak, ali i potvrda da kontinentalne destinacije imaju što ponuditi.