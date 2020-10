Kako bi Mike Pence mogao postati privremeni predsjednik

Kao i dvojica američkih predsjednika prije njega, Donald Trump bi mogao privremeno predati vlast svom potpredsjedniku ako se pokaže da nije sposoban obnašati dužnost zbog li liječenja i oporavka od koronavirusa

<p>Predsjednik <strong>Donald Trump</strong> je objavio da je pozitivan na covid-19 te da ide u karantenu kako bi smjesta započeo proces oporavka.</p><p>Prema odlomku 3, 25. amandmana američkog ustava usvojenog 1967. nakon atentata 1963. na predsjednika Johna Kennedyja, Trump bi pisanim putem mogao izjaviti da nije sposoban izvršavati svoje obveze.</p><p>Iako bi Trump ostao na funkciji, potpredsjednik <strong>Mike Pence</strong> bi postao vršitelj dužnosti predsjednika. Predsjednik bi ponovo dobio sve ovlasti nakon što pisanim putem izjavi da je ih ponovo sposoban obnašati.</p><p>Četvrti odlomak 25. amandmana nudi mogućnost da se predsjednika liši svih ovlasti ukoliko, na primjer, njegov kabinet smatra da je postao nesposoban za obnašanje predsjedničkih dužnosti, ali on do sada nikada nije bio aktiviran.</p><h2>Presedani</h2><p>Predsjednik<strong> Ronald Reagan</strong> se 13. srpnja 1985. nakon kolonoskopije odlučio na kirurški zahvat kako bi liječnici uklonili predkanceroznu leziju. Potpisao je pismo, ne pozivajući se posebno na odlomak 3, da je svjestan njegovih odredbi.</p><p>Potpredsjednik <strong>George W. Bush</strong> bio je vršitelj dužnosti predsjednika gotovo osam sati, od 11.28 ujutro do 19.22 navečer, kada je Reagan potpisao pismo u kojem se izjasnio da je sposoban ponovo preuzeti dužnosti.</p><p>Predsjednik George W. Bush se 29. lipnja 2002.. prije kolonoskopije, pozvao na odlomak 3 i privremeno predao ovlasti potpredsjedniku Dicku Cheneyu. Cheney je bio vršitelj dužnosti predsjednika od 7.09 sati do 9.24.</p><p>Bush se potom 21. srpnja 2007. ponovo pozvao na odlomak 3, prije još jedne kolonoskopije, a Cheney je bio privremeni predsjednik od 7.16 sati do 9.21. </p>