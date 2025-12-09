Kako do svog doma? Stručnjaci razotkrili istine i mitove o kreditima

Ako vas jedna banka odbije, to ne znači da ne možete dobiti kredit. To je jedna od najvećih zabluda mladih, rekao je Hrvoje Travnikar, član Uprave Fintastica na radionici Money Tik Talk, koja je u subotu okupila Gen Z na zagrebačkom RIT-u Croatia. Na radionici, koju je vodio Saša Ćeramilac, govorilo se o realnosti stambenih kredita i zašto mladi ponekad odustaju od prvog pravog životnog koraka.

Mladi često vjeruju da je dovoljno imati plaću i željeti stan. No banke se ne vode istom formulom niti jednako vrednuju rizik, pa ista osoba u različitim bankama može proći potpuno drugačije, istaknuo je Travnikar. Mladima je predstavio Fintastic kreditni kalkulator na kojem mogu vidjeti kolika im plaća treba da bi bili kreditno sposobni i da kupe vlastiti stan, koji si mogu priuštiti.

„Kad odlučujete takvu stvar kao što je dizanje stambenog kredita, nemojte vjerovati samo internetu. Na tome nemojte temeljiti svoje odluke. Konzultirajte se i raspitajte kako bi mogli donijeti što bolju odluku“, rekao je Travnikar. Dodao je da je najbolji savjet koji ima za mlade da „grade sebe“ jer je ulaganje u sebe najvrjedniji resurs svake mlade osobe.

Profesorica financijske pismenosti u X. gimnaziji, Iva Horvat podsjetila je i na pogrešne pretpostavke već pri prvom zaposlenju.

„Bruto nije ono što primamo na račun. Mladi moraju dugoročno planirati jer rate nisu male, a kredit traje desetljećima. Niska inflacija zvuči ohrabrujuće, ali ne znači automatski povoljan trenutak za zaduživanje, tržište se mora gledati šire. Na satovima financijske pismenosti, učenici su ispunjavali anketu o tome kad bi željeli napustiti roditeljski dom i svi su odgovorili da bi to htjeli napraviti čim završe obrazovanje i pronađu prvi posao.

No nije lako dobiti stambeni kredit, a dodatnu težinu donosi i regulativa, stambeni krediti najčešće se odobravaju na rok do 30 godina, a obavezno učešće iznosi minimalno deset posto. Zbog toga je priprema ključna, financijska, ali i životna.

Travnikar je studentima približio stvarne brojke: na vlastitom primjeru pokazao je kako inflacija s vremenom „pojede“ kamatu, pa uz dug rok otplate glavnica ostaje ono što uistinu vraćate. Profesorica Horvat dodala je da mladima 40 kvadrata za početak djeluje dovoljno , ali objasnila je da se kriteriji povećavaju u trenutku kad mladi osnuju svoju obitelj, promijene posao i ako im se povećaju prihodi.

Direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, Ivana Alilović govorila je o budžetiranju velikih događaja i mladima je objasnila kako ideja, koliko god bila dobra, bez preciznog financijskog plana, nema šanse za realizaciju. Alilović je istaknula da budžet mora predvidjeti sve, od honorara izvođača do sitnih operativnih troškova.

„Ako projekt ima nepredviđene troškove, morate odlučiti gdje ćete „rezati“, možete primjerice smanjiti pozornicu ili povećati cijene ulaznica, no publika ne smije primijetiti kompromis“, istaknula je direktorica Alilović.

Dodala je da se budžetiranje uči od malih stvar kao što su proslava rođendana, maturalne večeri ili studentski partyji. To su prve vježbe kontrole trošenja. Današnje generacije sve češće imaju dodatne prihode uz studij, od vođenja društvenih mreža do sezonskih poslova što im kasnije olakšava donošenje ozbiljnih odluka.

U razgovoru o kreditima i prvim velikim financijskim odlukama poseban naglasak stavljen je na važnost pouzdanog financijskog partnera. Hrvatska poštanska banka svoje usluge prilagodila je mladima u trenutku kad donose prve velike odluke, od prve štednje do prvog doma. HPB-ovi stambeni modeli razvijeni su tako da mladima ponude sigurnost i jasnu strukturu otplate. Kod ulaganja u vlastiti dom koja traju i po nekoliko desetljeća važno je znati ne samo kolika je mjesečna rata, nego i koliki je ukupni trošak kredita kroz vrijeme.

HPB svojim Super stambenim kreditom pomaže mladima da pronađu rješenje koje se uklapa u njihov budžet i osigurava sigurnu budućnost. Uvjeti kredita i dodatne pogodnosti omogućavaju priuštivije stanovanje, uz fiksnu kamatnu stopu i pokriće troškova procjene vrijednosti nekretnine.

Iako je Hrvatska lani bila rekorder po kasnom osamostaljivanju mladih jer roditeljski dom u prosjeku napuštaju s 31,8 godina dok mladi u EU prosjeku odlaze od roditelja u dobi od 26,3 godine, uz stambeni kredit, mladi žele i kontrolu nad vlastitim financijama, ali na način koji je jednostavan i dostupan jednim klikom. Nove tehnologije su ključni pokretač transformacije bankarstva, a HPB svojim ulaganjima u digitalizaciju unapređuje korisničko iskustvo i povećava učinkovitost poslovanja. Rezultat je brža usluga, upravo ono što je važno generaciji koja traži jednostavnost i inovaciju.

Kao banka koja razmišlja dugoročno, HPB se ne fokusira samo na profit, već i na stvaranje društvene vrijednosti, a svoju usmjerenost na budućnost potvrđuje i poticanjem mladih poduzetnika te financiranjem ekološki prihvatljivih projekata.

