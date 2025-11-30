PROROČANSTVA IZ 18. STOLJEĆA Kako je Benjamin Franklin zamišljao svijet 2776. godine

Još 1780. Benjamin Franklin je u pismu znanstveniku Josephu Priestleyju pisao da je “rođen prerano” i da će znanost za tisuću godina potpuno promijeniti svijet. Zamišljao je leteći teret bez gravitacije, poljoprivredu s duplim žetvama i medicinu koja liječi sve bolesti, pa čak i starost. Istovremeno je sumnjao da će ljudi moralno napredovati - vjerovao je da ćemo i dalje biti “vukovi jedni drugima”. U galeriji donosimo tko su bili Franklin i Priestley, u kakvom je svijetu to pismo nastalo i što je točno predvidio za daleku budućnost.