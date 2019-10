Kako je čelnica Ustavnog suda oštetila državu za 96.000 kn?

Bivša predsjednica Ustavnog sudapravomoćno je izgubila bitku i Visoki upravni sud je odlučio da je nezakonito uzela četiri plaće. Slučaj Omejec su prvi otkrila 24sata. Još u srpnju 2016. smonakon što je prestala biti predsjednica Ustavnog suda, a da se u biti trebala vratiti na Pravni fakultet.Prvo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potvrdilo da je Omejec bila u krivu i da nije imala pravo na šest punih plaća, nego samo na dvije. Zatim i Upravni sud, pa u konačnici i Visoki upravni sud.Omejec nije imala malu plaću. Dapače. Kada je odlazila s mjesta predsjednice Ustavnog suda, imala je plaću od 20.798 kuna. Uz to, potpisala je sama sebi da se ona uvećava za 15,5 posto zbog staža. To znači da je Omejec nezakonito četiri mjeseca primala 24.021 kunu. Ukupno je tako državni proračun oštećen za više od 96.000 kuna. Ako se na to dodaju porez, doprinosi i prinosi, taj iznos se i udvostručuje.Omejec nije kažnjena po zakonu o sprečavanju sukoba interesa jer je prestala biti dužnosnica.Bivša predsjednica Ustavnog suda i dalje je aktivna u javnom životu. Bila je članica Vijeća za suočavanje s prošlošću koje je primjerice, odlučilo o uporabi korištenja pozdrava "Za dom spremni" samo u komemorativnim slučajevima za pale pripadnike HOS-a i u njihovim ratnim oznakama.U nastavku donosimo tekst koji smo objavili prije tri godine i opravdanje Omejec koje se u konačnici pokazalo pravno neutemeljenim:

Četvero ustavnih sudaca kojima je istekao mandat u lipnju i koji su zamijenjeni novima građane će koštati dodatnih 633.000 kuna. Bivša predsjednica suda Jasna Omejec, suci Marko Babić, Duška Šarin i Slavica Banić odlučili su iskoristiti pravo na punu plaću šest mjeseci nakon isteka mandata, a zatim će još šest mjeseci primati pola plaće.

Plaće koje će dobiti za nerad:

Jasna Omejec – 124.788 kn (za šest mjeseci)

Duška Šarin – cca 175.000 kn (godina dana)

Marko Babić – cca 168.000 kn (godina dana)

Slavica Banić – 166.000 kn (godina dana)

Posebno je zanimljiv slučaj dugogodišnje predsjednice suda Jasne Omejec. Plaće koje dobivaju još godinu dana služe kao premosnica dok ne pronađu novi posao. Čim se zaposle, gube pravo na plaću iz proračuna. Tako je sa svim državnim dužnosnicima, uključujući ministre, zastupnike te ustavne suce. Omejec je cijelo vrijeme čekalo mjesto na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za upravno pravo, gdje se i vodi kao redovna profesorica. Na fakultetu su nam potvrdili da je njen mandat u mirovanju.



No unatoč tome ona nije odmah počela tamo raditi. Počet će tek 1. prosinca, točno kada dobije šest punih plaća od Ustavnog suda, a u međuvremenu ne mora raditi ništa. Kako je Omejec imala plaću od 20.798 kuna, to znači da ćemo joj šestomjesečni odmor platiti 124.788 kuna.

I iz Ustavnog suda i iz Pravnog fakulteta u Zagrebu nam je potvrđeno da će Omejec na fakultetu početi raditi 1. prosinca. Tad joj prestaje pravo na plaću na Ustavnom sudu. Ustavni sud nam je potvrdio i da ostalih troje sudaca zasad nije povuklo svoje zahtjeve ili našlo posao, pa će, ako ne dođe do promjene, primati plaću godinu dana.

Prijavljena je povjerenstvu

Omejec je anonimno prijavljena Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa zbog sumnje da je koristila svoj položaj i oštetila državni proračun, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa nam je potvrdilo da su prijavu dobili, ali će o njoj odlučivati najvjerojatnije tek u rujnu. U prijavi se navodi da je Omejec odobrila i sebi i ostalim kolegama pravo na plaće, i to zadnji dan svog mandata. Iz Ustavnog suda nam je potvrđeno da su sva prava na plaću sucima odobrena zadnji dan mandata.

"Nisam kriva. Fakultet je odlučio da se vratim tek u prosincu. Ja to nisam tražila.”

Jasna Omejec je ostala šokirana kad je čula da je prijavljena povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Kaže da nije ona ni odlučivala kada će se vratiti na fakultet, a plaće su odobrene po zakonskom obrascu od tajništva suda.

- Obavijestila sam Pravni fakultet u Zagrebu da im se stavljam na raspolaganje nakon što mi je istekao mandat. Oni, a ne ja su odlučili da se vratim na posao na fakultet tek u prosincu. Ja sam bila spremna doći i prvog dana srpnja, kolovoza, kada god bi oni to od mene traže, jer ipak je posao na fakultetu moj kruh. Pretpostavljam da na fakultetu nemaju novca, pa su me zato odlučili angažirati tek u prosincu. Nema govora da bih zlorabila svoja prava i bila u sukobu interesa – ispričala nam je profesorica Jasna Omejec.

Ona ne poriče da će primati plaću od 20.798 kuna još šest mjeseci, samo što kaže da ona za to nije kriva niti je ona inzistirala da s kašnjenjem od šest mjeseci počne raditi. Kako god, profesorica Omejec će imati dugi odmor na račun poreznih obveznika.