Kako je drveni konj 'slikara s Montmartrea' postao poznat

Djela koja su stvarali slavni svjetski slikari i kipari te koja su obilježila, kako tvrde neki teoretičari, presudno umjetničko razdoblje modernizma napokon stižu u Hrvatsku. S većinom njih naša će se javnost susresti prvi put. Ljubitelji umjetnosti s nestrpljenjem očekuju otvorenje izložbe impresivnih umjetnina iz kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA) 14. svibnja u Galeriji Klovićevi dvori. Izložbu ‘Od boemstva do vječnosti’ organiziraju 24sata, uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba te partnera projekta Erste banke. Posjetitelji će je moći pogledati do 30. lipnja. Kao zvijezde izložbe djela su Edgara Degasa, čija nam stiže 'Mala četrnaestogodišnja plesačica', Henrija Matissea, od čijih nam djela dolazi “Ležeći akt” (“Aurore”) iz 1907., a tu je i Amedeo Modigliani, koji je samo dva mjeseca prije smrti naslikao portret “Annie Bjarne”.

Stotinjak umjetničkih djela stiže iz ugledne galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru. Novi je to pogled na umjetnost 20. stoljeća otvorenim očima modernoga kolekcionara. Izložba je jedinstvena po tome što rekreira najširu panoramu umjetničkog života u Europi, Latinskoj Americi te Sjedinjenim Američkim Državama. Umjetnička zbirka MTA zaklade ustrojena je prije točno 20 godina, ali je sakupljana mnogo dulje s posebnom ljubavlju prema umjetnosti i otvorenim očima modernoga kolekcionara.

"Jahačica s drvenim konjem" iz 1925. godine

Posjetitelji će se susresti s mnogobrojnim poznatim i manje poznatim umjetnicima. Jedan od njih je francuski slikar Georges Émile Capon (1890. - 1980.), čija nam stiže "Jahačica s drvenim konjem" iz 1925. godine. Berthe Weill, koja je organizirala prve izložbe Matissea, Picassa i Modiglianija, podržavala je Capona cijelog života. Prema njezinim memoarima, Caponove izložbe u njenoj galeriji bile su vrlo uspješne. Weill je bila poznata ne samo kao jedina vlasnica galerije u Parizu na početku 20. stoljeća nego i po svojoj sposobnosti otkrivanja i poticanja mladih talentiranih umjetnika: Capon je bio njen štićenik 30 godina, sve do kraja života. Umjetnikova djela većinom su bili aktovi, portreti, cvijeće i scene iz pariškog života. Capon je poznat kao "slikar s Montmartrea“. U mladosti je živio na legendarnom brdu La Butte, u čijem podnožju se još može jahati drveni konj na najvećem vrtuljku u Parizu, a koji je umjetnik volio slikati. "Jahačica s drvenim konjem" naslikana je iste godine kad je u Parizu bila Međunarodna izložba moderne dekorativne i industrijske umjetnosti. Obilježila je stvaranje stila koji će poslije postati poznat kao art déco. Sa svojim čistim, snažnim linijama i stiliziranim motivima, Caponova slika ima sva obilježja ovog dekorativnog stila. Od 1927. do 1929. godine živio je u Španjolskoj, odakle se vratio s mnogobrojnim akvarelima i slikama, kao što su pogledi na sela u pokrajini Huelva, osobito El Rocio i San Juan del Puerto, te slika kao što su "Andaluzijske žene", koje su, kao i "Scene iz bara", bile njegove omiljene teme. Imao je i izložbu u Umjetničkom institutu u Chicagu 1939. godine.

Ulaznice za izložbu prodaju se na stranici eventim.hr , a moći će se kupiti i na blagajni Klovićevih dvora. Cijena ulaznica je 7 eura, a za studente, umirovljenike i djecu od 7 do 18 godina 6 eura. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulazak. Zbog svečane promocije izložba će za javnost biti otvorena od 15. svibnja.