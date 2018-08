Kako je godinama propadala nacionalna aviokompanija?

Croatija Airlines gotovo dvije godine nema predsjednika uprave, a kolektivni ugovor u nacionalnoj aviokompaniji istekao je prije više od 20 mjeseci. Dogovora o novom nema, a zbog toga je najavljen štrajk.

Odlazak pilota, aviomehaničara, stjuardesa, otkazivanje letova, nezadovoljni radnici koji usred sezone pozivaju na štrajk..., posljedica su dugotrajnih problema u Croatiji Airlines. Zrakoplovni analitičar Alen Ščuric kaže da je problem Croatije Airlines politički utjecaj na aviokompaniju te nepraćenje trendova u civilnom zrakoplovstvu dok se i dalje čeka nova uprava.

- Politički je utjecaj trajao jako dugo, a svi predsjednici uprave bili su birani po političkoj liniji. Evo, dok se čeka već dvije godine nova uprava, u svijetu civilne avijacije trendovi su se promijenili, a Croatia Airlines mi se čini da je zapela u kasnim 80-im godinama, odnosno početkom 90-ih. Eto, za primjer, Croatia Airlines leti za Rim preko Splita, a putnici kreću iz Zagreba. Tako je letio JAT u 80-im, a tako je i danas nastavila letjeti i Croatia Airlines iako se zračni promet promijenio. Cijeli sustav je stihijski postavljen i ima puno nelogičnosti. Tu netko treba ozbiljno odgovarati za stanje u aviokompaniji i treba na čelo doći netko tko će napraviti reda - rekao je Ščuric te dodao da je Croatia Airlines u takvom stanju da bi i pet minuta štrajka napravilo veliku štetu.

U državi u kojoj svake godine turizam enormno raste, a samim time i potreba za zračnim prometom, te trendove ne prati nacionalna aviokompanija. Naime, godinama je CA godišnje radila gubitke od 100 do 200 milijuna kuna.

Zrakoplovni analitičar Ščuric smatra da je u poslovanju aviokompanije bilo nelogičnosti.

- Odabirali su pogrešne avione, nisu pratili trendove, nisu surađivali s kompanijama s kojima bi strateški trebali, nisu se prilagođavali tržištu, a i prepuštali su tržište bez borbe. Imate primjer grčke nacionalne aviokompanije. Naime, uprava Croatie Airlines kaže da ne mogu pratiti trendove u turizmu. Aviokompanija Grčke, koja inače ima velikih financijskih problema, imala je 2003. godine manje zrakoplova nego Croatia Airlines. Danas ih imaju više od 60, a Croatia Airlines ih ima 12. Uprave samo traže izgovore i ne vidim da će tako opstati u zračnom prometu - rekao je Ščuric.

Direktori koji su se izmjenjivali na čelu Croatije Airlines nisu se pokazali previše sposobnima. Npr. Ivan Mišetić, siva eminencija nacionalnog prijevoznika. Naime, pod njegovim vodstvom Croatia Airlines zabilježila je velike financijske gubitke. Tako je 2009. godine zabilježen minus od 198 milijuna kuna, a u prvih šest mjeseci 2010. godine minus od 131 milijun kuna. Nakon odlaska iz Croatije Airlines i nakon što se neuspješno pokušao zaposliti u T-Comu, Mišetić se zaposlio kod Emila Tedeschija u Atlantic Grupi, gdje radi kao generalni tajnik. Mišetić se na čelu Croatije Airlines uspio održati tijekom HDZ-ove vlade, ali i lijeve koalicijske vlade. Pilotima i ostalim zaposlenicima Croatije Airlines Mišetić nije ostao u dobrom sjećanju upravo zbog velikih gubitaka pod njegovim vodstvom. Zatim tu slijedi prodaja pet slotova za 19 mil. dolara na londonskom Heathrowu koji su prodani tijekom mandata Krešimira Kučka. Pod njegovom palicom Croatiju Airlines doveo je do dobiti, no 2017. godine odlazi u bahreinski Gulf Air.

Ove godine nadzorni odbor Croatia Airlines privremeno je imenovao Jasmina Bajića za direktora te tvrtke na razdoblje od najviše šest mjeseci. To mu je drugi privremeni šestomjesečni mandat na čelu kompanije.

Alen Ščuric, zrakoplovni analitičar, kaže da mu je jedan od pilota za Bajića rekao da je ovaj dobri susjed koji ti zalije cvijeće kad ideš na more. On će to napraviti, ali mu nećeš dati ključeve od stana. Otkad je Bajić stigao u kompaniju, zbivaju se skandali. Proveo je pet dana, od 9. do 13. siječnja ove godine, u luksuznom francuskom skijalištu Megève o trošku tvrtke CFM, s kojom CA dogovara nabavu motora za nove Airbuseve, pisao je Večernji.

Bajić je kao predsjednik uprave tvrtke u većinskom državnom vlasništvu na listi dužnosnika na koje se odnosi Zakon o sprečavanju sukoba interesa. A prema tom zakonu, dužnosnik smije zadržati samo dar simboličke vrijednosti do 500 kuna. Sa sobom je vodio i suprugu, za koju kaže da je on podmirio troškove, a troškove smještaja podmirio je organizator, dok je troškove prijevoza i dnevnica podmirila Croatia Airlines.

Nužne korjenite promjene u kompaniji

Kad je Bajić stupio na dužnost 2017. godine, Croatia Airlines je kupila 10 knjiga “Menadžment zrakoplovne kompanije”, čiji je suautor, uz Mirka Tatalovića i Ivana Mišetića, sam Jasmin Bajić. Knjige su plaćene 3965 kuna, a zatim je još naručeno u sljedećim mjesecima 40 knjiga. Sve skupa je plaćeno oko 12.000 kuna što govori o moralnom diskursu. Bajiću ni u jednom trenutku nije bilo neugodno zboga toga, a nije mu palo ni na pamet da je to što radi nepristojno. Navodno Bajić slovi kao Mišetićev kadar, čija je kći Tena zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Također slovi za onoga koji kadrovira u nacionalnoj aviokompaniji, doznaje se iz izvora bliskih CA. Kompanija sigurno neće propasti neovisno o tome je li njezin direktor bio na skijanju ili su kupljene njegove knjige, no zapravo govori koliko se tu radi o stručnosti i dobronamjernosti.

- Bez korjenitih promjena, kompanija ne može pronaći ni jedne lipe za povećanja, a kamoli za trenutačne zahtjeve radnika. A to znači da ili će radnici odustati od svojih previsokih zahtjeva ili će vlast pronaći načina da pomogne kompaniji ili će Croatia Airlines zauvijek otići u ropotarnicu povijesti. Struka se počinje pitati je li upravo to i cilj. Sve više ljudi se čudi da se dvije godine ne može donijeti jednostavna odluka tko će biti novi direktor te da nakon brojnih ispitivanja i procjena kandidata vlast ne može donijeti takvu odluku, nego mora i dalje ‘razmišljati’. Nekima štrajk i odgovara. Odgovara onima koji imaju interese u prodaji Croatije, koji će na bilo koji način tako profitirati, a odgovara i onima koji će prodajom zakopati neke sitne ili velike pogreške iz prošlosti, jer onaj tko kupuje privatnu kompaniju ne pita za ono što se zbilo prije puno godina - piše Alen Ščuric za Tangosix.rs. Štrajk koji su najavili radnici CA je jučer sud privremeno zaustavio.