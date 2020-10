Kako je KB Dubrava pala na koljena: 'I nama liječnicima je teško gledati ljude kako pate'

Još 10. listopada KB Dubrava nije prijavila nikakve probleme, no 26. listopada dolazi anonimno pismo liječnice koja opisuje pravo stanje. U petak je smijenjeno Vijeće KB Dubrava

<p>Prije samo dvadeset dana popunila se Klinika za infektivne bolesti, a Primarni respiracijski centar u KB-u Dubrava tek se popunjavao bolesnicima s koronom. Tad su nam se brojevi novooboljelih vrtjeli ispod 500 dnevno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Usporedbe radi, ovih dana samo Zagreb ima 700 dnevno zaraženih. U KB-u Dubravi tad je bilo 59 pacijenata, od kojih šest na respiratoru. Koordinator bolničkog liječenja od COVID-19 iz KB-a Dubrava Ivica Lukšić upozorio je kako je stanje s pandemijom COVID-a u Hrvatskoj sve složenije te rekao kako na raspolaganju imaju 80 kreveta i još 220 kreveta u šatorima postavljenima na početku pandemije.</p><p>Dvanaest dana kasnije dnevno broj oboljelih u Hrvatskoj se utrostručio i premašio brojku od 1500 zaraženih u danu, a bolnica u Dubravi zatvorila je Hitni prijem i prilagodila ga COVID bolesnicima.</p><p>- Bolnica je puna. Pravodobnom intervencijom mi smo ovo planirali. Danas povećavamo kapacitete kako bi svi bolesnici bili smješteni i dobili zdravstvenu skrb. Reducirali smo prostor za hitne bolesnike koji će biti preusmjereni u druge bolnice. Dosad je kapacitet za COVID bolesnike bio 167, od danas će biti 270 - rekao je tad Lukšić. Samo dva dana nakon toga probili smo brojku od 2000 zaraženih na dan, a Dubrava se punila sve mlađim bolesnicima.Prosjek godina onih koji imaju teške simptome pao je s donedavnih 77 na samo 60.</p><p>- Dolazi nam sve više ljudi u 50-ima i 60-ima te imamo kontinuirani porast liječenih bolesnika. Osim toga, priličan je broj zdravstvenih djelatnika koji su izvan stroja - upozorio je dr. Lukšić.</p><p>Opet dolazi do potrebe širenja bolničkih kapacitete jer im je na dnevnoj bazi već dolazilo 30-ak novih težih pacijenata. Pritisak je već tad na bolnicu postao veliki. Na pitanje zašto su sve teže kliničke slike oboljelih i je li to možda rezultat sve većeg boravka u zatvorenom, pa onda i većih količina virusa koji kruži, liječnik odgovara da je to moguće, ali u te pretpostavke ne bi ulazio. Prije manje od tjedan dana zdravstveni djelatnici KB-a Dubrava molili su građane da se okane ružičastih naočala i proricanja u duhu “nevjernih Toma”. Oni su već tad gledali smrt u očima COVID bolesnika te pokušali objasniti kako je taj svijet stvaran i kako ne žele ljude plašiti, ali ih mole da poštuju mjere i ako ne vjeruju u koronu. Zbog svih koji mantraju i žive teorije zavjere, bolnica se puni nečijim kćerima, majkama, bakama, sinovima, očevima i djedovima. I sve te teorije žive dok netko od njihovih ne završi na odjelu.</p><p>Kapaciteti će se u bolnici širiti dok, najgori je scenarij, svih 600 kreveta ne budu zauzimali samo oboljeli od korone. No tko će s tim pacijentima raditi, nema liječnika, nema sestara, sad već rade prenapregnuto. Što će biti s dolaskom još hladnijih dana, ne žele, kažu, ni zamišljati. Jedina im je želja da im pomognu svi - poštovanjem mjera i izbjegavanjem okupljanja.</p><p>- I nama liječnicima teško je gledati ove ljude na respiratorima, same, do kojih njihova obitelj ne može niti se oni obitelji mogu javiti. Jest, umrli bi prije ili kasnije, kako to opća populacija voli reći, ali mogli su živjeti dulje. Tko ima pravo ikome drugome uskraćivati još koji mjesec, pa čak i više godina života, pogotovo ako je cijena tako mala - nošenje maske i držanje distance, neodlazak na okupljanja - ogorčena je liječnica s kojom smo razgovarali.</p><p>Vrhunac teškog stanja u bolnici Dubrava u javnost je isplivao 26. listopada, kad je jedna liječnica anonimno opisala s kojim se sve problemima osoblje i pacijenti susreću. U najkraćim crtama, pacijenti nisu dobivali hranu na vrijeme, nedostajalo je lijekova i boca s kisikom, sestre i liječnici ne stižu ih sve ni obići jer ih je premalo, higijena je gotovo na razini neljudskih uvjeta. Taj dan u Hrvatskoj je bilo manje od 900 zaraženih u danu jer je bio ponedjeljak, kad je ionako taj broj na najnižim razinama jer se vikendom manje testira.</p><p>Ministar Vili Beroš odmah je reagirao i poslao inspekciju u bolnicu.</p><p>- Još jutros smo poslali inspekciju da vidimo o čemu se radi jer neadekvatno postupanje, bilo da je riječ o opskrbi hranom, lijekovima, kisikom ili bilo čime drugim, nije adekvatan način. No treba znati da je ovo jedna nova kriza koja se ne može usporediti ni s jednom dosadašnjom, osim s Domovinskim ratom, i da su tu potrebni određeni promptni brzi odgovor i prilagodba novim okolnostima - rekao je podsjetivši kako je KB Dubrava na sebe preuzela najveći dio u ovoj pandemiji te da im Ministarstvo stoji na raspolaganju za reorganizaciju i dopremu novih kadrova. Kako se dio javnosti i struke nakon pisma liječnice počeo baviti pitanjem tko je ona i koji su joj motivi, ministar je stao u obranu “zviždačice” rekavši: “Ne podržavam javnu hajku na osobu koja je u javnost iznijela probleme u KB-u Dubrava. Cilj mi je da se riješi ta situacija, a ne proziva onaj koji je na to upozorio”.</p>