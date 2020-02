Kako je liječnik koji je upozorio svijet na koronu umro dvaput?

Li Wenliang, 34-godišnji doktor, u Kini je postao svojevrsni heroj. Smatra se da je on bio prvi liječnik koji je upozoravao na opasnost korona virusa, a državne ga institucije nisu doživljavale naročito ozbiljno.

Na kraju je i sam obolio od virusa i, javili su u četvrtak kineski državni mediji, preminuo u bolnici. Da bi nekoliko sati kasnije javili da je čovjek živ. I, da bi još nekoliko sati kasnije objavili - ne, sad je definitivno mrtav. Sve te informacije dolazile su od kineskih medija koji su, dakako, pod strogom državnom kontrolom.

CNN pak donosi pregled 'dvostruke smrti' 34-godišnjeg doktora.

Prve informacije o smrti Li Wenliang proširile su se kineskim društvenim mrežama u četvrtak oko 22 sata. Ta je vijest kod milijuna Kineza izazvala bijes - Lija su, naime, vidjeli kao herojsku figuru koja je pokušala druge upozoriti na korona virus, a na kraju je i sam umro od njega.

Četerdeset minuta kasnije, vijest o smrti liječnika na Twitteru je objavio kineski državni medij 'Global Times'. Nakon njih, vijest je objavio i 'People's Daily', službeno glasilo Komunističke partije.

- Cijela ga nacija oplakuje, stajalo je u objavi.

Oko 23:30 sati u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija objavila je na Twitteru da su duboko ožalošćeni zbog smrti kineskog liječnika. Nešto kasnije, taj su tweet obrisali.

U petak Wuhanska centralna bolnica objavljuje da je Li Wenliang živ, ali u kritičnom stanju. 'Global Times' i 'People's Daily' brišu svoje tekstove o Lijevoj smrti.

Atmosfera na kineskoj društvenoj mreži Weibo sad je već usijana. Ljudi objavljuju da žele slobodu govora. Društvena mreža ih cenzurira.

U petak rano ujutro Wuhanska centralna bolnica objavljuje da je Li umro unatoč svim naporima cijelog tima liječnika.

'Global Times' i people's Daily po drugi put objavljuju da je 34-godišnji liječnik sada zaista - mrtav. Prvi ga čak opisuje kao žviždača koji je pokušao struku i javnost upozoriti na korona virus, ali ga je ušutkala lokalna policija.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej