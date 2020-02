Virus se širi, Hrvati zabrinuti: Još ih je 6 na drugom kruzeru

Najvećem kruzeru Azije 'World Dream' odbili su ulaz u luku Kaohsiung u Tajvanu. Jednog čovjeka odvezli su s broda u bolnicu. Kruzer je trenutno usidren u Hong Kongu, a na njemu je šestero Hrvata, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Uzbuna je nastala nakon što su članovi posade prijavili da imaju visoku temperaturu. Kod putnika koji su ranije napustili brod potvrđen je koronavirus. Ti ljudi izašli su s kruzera 24. siječnja u luci Guangzhou.

Podsjećamo, na drugom kruzeru Diamond Princess već 20 putnika je zaraženo korona virusom. Od njih 3700, među kojima je i šest Hrvata, pregledano ih je 273. Treći dan su u karanteni.

Neki 48 sati nisu udahnuli svježi zrak ni vidjeli danje svjetlo.

Jedini putnik koji se oglasio s kruzera je Britanac David Abel. Svakih nekoliko sati opisuje što se događa i kakvo je stanje na brodu, a otvorio je i zatvorenu Facebook grupu za putnike, gdje si međusobno daju potporu.

- Obalna straža je odvela ukupno 20 zaraženih putnika. Nisu nam rekli koliko će dugo trajati karantena. Od prije četiri dana, kako smo se našli u ovoj situaciji, nitko nas nije pregledao. Ne znamo imaju li ljudi na brodu simptome ili virus. Zabrinuti smo ako ima više zaraženih i želimo da ih se makne s broda. Želimo da se virus makne s broda! Nemamo garancije hoće li karantena biti prekinuta nakon 14 dana, može biti dulje, ali to je stvar nagađanja. Ne znamo što će biti kad se vratimo u Britaniju, hoće li opet biti karantene? Hoćemo znati odgovore na ta pitanja i zbog toga ću kontaktirati britansku vladu – priča smireno David.

Više im ne čiste kabine

Opisao je i što je najgore putnicima.

- Putnici koji su u kabinama su jako zabrinuti. Kabine su jako male, nemaju prozora, pa nemaju pristupu danjem svjetlu, nemaju svježeg zraka i ne smiju prošetati vani. Kapetan je objavio da će ljude koji su u kabinama i imaju prozore, ali ih ne mogu otvoriti, puštati na palubu da se protegnu i udahnu zraka, što su potvrdili i predstavnici tvrtke u čijem je vlasništvu kruzer. Morat će nositi zaštitne maske. To je dobra vijest i drago mi je da je kapetan kontaktirao japansko zdravstvo koje im je to omogućilo jer će putnici nakon 48 sati zatvorenosti vidjeti danje svjetlo. Šteta što će im jedino biti hladno - priča David.

Na kruzeru je sve stalo. Nema više komoditeta niti usluge na koju su navikli i koju su platili.

- Pitali su me na Facebooku što je s čišćenjem soba - toga više nema. Prije su nam svaki dan čistili kabine, stavljali svježe ručnike i čokoladice, no ti su dani prošli. Sami moramo održavati sobe, no nismo dobili nikakva sredstva za čišćenje. Ne možemo promijeniti ručnike. Prije su nam dnevno dva puta mijenjali ručnike. Mijenjali su nam svaka tri dana posteljinu i toga više nema. Da me ne biste krivo shvatili. Ne žalim se jer sve to razumijem. Putovanje na koje smo otišli je završilo karantenom. Ovo je sasvim nova situacija za kapetana i sve djelatnike na brodu. Ovo je valjda prvi put u povijesti da je ovakav kruzer u karanteni. S obzirom na situaciju u kojoj su se našli dobro se s time nose - dodaje David. Suosjeća s posadom i kapetanom.

- Ne mogu ni zamisliti kako je njima. Kakav je to izazov samo u kojem se sad nalaze. No briljantno rade posao i čestitam im na tome. Brzo su se organizirali. Prvi dan izolacije dostava hrane nije bila dobra. Trebalo im je samo 24 sata da se u tom pogledu organiziraju te sad na vrijeme dobivamo doručak, ručak i večeru. Možemo i birati što ćemo jesti. Dnevno imamo jedan topli napitak. To bi se moglo poboljšati, no vode imamo koliko god treba - navodi David. Ljude je zanimalo što je s klima-uređajima na brodu pa David pojašnjava: “Znamo da postoji mogućnost da se virus širi sistemom i nemam pojma što je s klima-uređajem. Vjerujem da su posada i japansko zdravstvo provjerili ili provjeravaju ima li opasnosti, no klime nam rade”.

Zaražene odvode s kruzera

Šestero hrvatskih državljana u karanteni na japanskom kruzeru su zbrinuti i zasad nisu na popisu zaraženih korona virusom, izvijestio je organizator putovanja, tvrtka Princess Cruises, koja dodaje da su svi putnici opremljeni hranom, pićem, lijekovima i drugim potrepštinama. Imaju besplatno internet i filmove.

Foto: /XINHUA/PIXSELL

Na popisu bolesnih zasad su državljani Japana, Australije, Filipina i troje iz Hong Konga.

Brod pun ljudi, a hodnici, bar, trgovine, restoran i casino su pusti. Korona virus prekinuo je čarobno putovanje kruzerom i prisilno ga zaustavila na obali kraj Yokohame. Umjesto spektakularne zabave kakvu pruža ovakav odmor, putnici gledaju prizore nalik filovima katastrofe.

Ne smiju na više od metar jedni drugima

Japanski zdravstveni djelatnici pod punom zaštitnom opremom prilaze kruzeru i odvode oboljele u posebnim spremnicima. Pokriveni su od glave do pete, s maskom na licu i kacigom na glavi.

U stopu ih prati vozilo hitne pomoći koje prevozi oboljele u bolnicu. Putnici koji imaju izlaz na otvoreno ne smiju se približavati više od metar jedni drugima, a osobito je zabranjeno druženje u skupinama.

Foto: TWITTER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kabine u kojima nema prozora su jako skučene. Iz njih putnici nisu smjeli izaći dva dana.

Kapetan u dogovoru s japanskim zdravstvom omogućio im je da izađu na palubu i udahnu svježi zrak te uhvate nakratko danje svjetlo. No vani se ne smiju dugo zadržavati niti se smiju igdje kretati bez zaštitnih maski.

No nisu usamljeni jer u svim kabinama imaju telefone pa mogu međusobno komunicirati.

Okupili su se i u zatvorenoj Facebook grupi “Princess Passengers in Quarantine”. Kompanija je na svojim internetskim stranicama podijelila i brojeve telefona na koje se članovi uže obitelji putnika mogu javiti i provjeriti što je s njihovim najmilijima.