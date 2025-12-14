Kako je nova kuga prvi put ušla u Hrvatsku: Ilegalni ovan donio je smrt umjesto nove janjadi...

U Hrvatskoj je jučer prvi put potvrđena kuga malih preživača. Bolest je potvrdio Hrvatski veterinarski institut u uzorcima ovaca uzetih s objekta na području naselja Bogdanovići, u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je o pojavi bolesti obavijestilo Europsku komisiju i države članice EU te treće zemlje putem elektroničkog sustava prijave bolesti životinja, objavilo je to u subotu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kako neslužbeno doznajemo, zahvaćeno je 26 ovaca koje su usmrćene i po hitnom postupku poslane na uništavanje u zagrebačku Agroproteinku. Ministarstvo zasad sumnja da je virus došao do životinja zbog 'ilegalnih radnji'.

Neslužbeno smo doznali i o čemu se radi. Vlasnik je ilegalno uvezao ovna koji nije ni bio registriran kako bi služio za rasplod stada. Međutim, on je sa sobom donio i bolest. Državni inspektorat će se uskoro oglasiti bolesti, ali neslužbeno smo uspjeli saznati da je sreća u nesreći što u blizini mjesta izbijanja bolesti nema drugih stada, pa zasad nema potvrde o širenju. Vlasnik će imati pravo na tržišno obeštećenje svih usmrćenih ovaca koje su bile registrirane.

Ministarstvo poljoprivrede je sinoć izvijestilo da će po prikupljanju svih potrebnih informacija odredit će se zona ograničenja i to zona zaštite (minimalno 3 km oko zaraženog objekta) i zone nadziranja (minimalno 10 km oko zaraženog objekta), te ovisno o epidemiološkoj situaciji i brzini širenja bolesti i dodatne zone ograničenja. U zonama ograničenja primjenjuju se posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, popise objekata i uspostavu dodatnog nadziranja. U slučaju širenja bolesti na druge objekte, odnosno utvrđivanja nepovoljnih okolnosti odredit će se znatno veće zone odnosno ograničenja koja će se kontinuirano prilagođavati situaciji na terenu - naveli su iz ministarstva