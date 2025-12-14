Obavijesti

News

Komentari 37
POZNAT UZROK

Kako je nova kuga prvi put ušla u Hrvatsku: Ilegalni ovan donio je smrt umjesto nove janjadi...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Kako je nova kuga prvi put ušla u Hrvatsku: Ilegalni ovan donio je smrt umjesto nove janjadi...
Gudovac: Drugog dana sajma u prvom planu je bila stoka | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kako neslužbeno doznajemo, zahvaćeno je 26 ovaca koje su usmrćene i po hitnom postupku poslane na uništavanje u zagrebačku Agroproteinku. Zasad nema naznaka da se bolest širi jer je stado bilo prilično izolirano

U Hrvatskoj je jučer prvi  put  potvrđena kuga malih preživača. Bolest je potvrdio Hrvatski veterinarski institut u uzorcima ovaca uzetih s objekta na području naselja Bogdanovići, u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je o pojavi bolesti obavijestilo Europsku komisiju i države članice EU te treće zemlje putem elektroničkog sustava prijave bolesti životinja, objavilo je to u subotu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kako neslužbeno doznajemo, zahvaćeno je 26 ovaca koje su usmrćene i po hitnom postupku poslane na uništavanje u zagrebačku Agroproteinku. Ministarstvo zasad sumnja da je virus došao do životinja zbog 'ilegalnih radnji'.

Neslužbeno smo doznali i o čemu se radi. Vlasnik je ilegalno uvezao ovna koji nije ni bio registriran kako bi služio za rasplod stada. Međutim, on je sa sobom donio i bolest. Državni inspektorat će se uskoro oglasiti bolesti, ali neslužbeno smo uspjeli saznati da je sreća u nesreći što u blizini mjesta izbijanja bolesti nema drugih stada, pa zasad nema potvrde o širenju. Vlasnik će imati pravo na tržišno obeštećenje svih usmrćenih ovaca koje su bile registrirane.

Ministarstvo poljoprivrede je sinoć izvijestilo da će po prikupljanju svih potrebnih informacija odredit će se zona ograničenja i to zona zaštite  (minimalno 3 km oko zaraženog objekta) i zone nadziranja (minimalno 10 km oko zaraženog objekta), te ovisno o epidemiološkoj situaciji i brzini širenja bolesti i dodatne zone ograničenja. U zonama ograničenja primjenjuju se posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, popise objekata i uspostavu dodatnog nadziranja. U slučaju širenja bolesti na druge objekte, odnosno utvrđivanja nepovoljnih okolnosti odredit će se znatno veće zone odnosno ograničenja koja će se kontinuirano prilagođavati situaciji na terenu - naveli su iz ministarstva

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 37
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju
IGNORANTI U VLADI

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju

NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'
RIJEČ JE O STRANOM RADNIKU

Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025