Kako je slučaj Pitra završio pred zastarom: 13 svjedoka, tri suca, osam vještaka i 11 odgoda

Ispočetka nismo razmišljali o tome da ikoga prijavljujemo, bili smo tako izmučeni od poroda, njegovih mjesec i pol dana na Rebru, vjerovala sam da će biti bolje kad smo došli doma. Meni je trebalo da mi netko kaže da će sve biti dobro, govori Jasmina Križančić Pitra.

Zagreb: Dominicu Pitri život je uništen na porodu, slučaj proiv doktora ide u zastaru | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Dok razgovaramo, tata Vanja Pitra Dominicu stavlja tekuću hranu koju prima putem sonde. Uređaji pište, rastvoreni su svi prozori, Dominic je budan i gleda. Iako jedna liječnica inzistira na tome da Dominic ne reagira, on se smije na Jasminine poljupce, Vanjino diranje ruke, miče očne jabučice. Izvana, zelene krošnje blokiraju prejako sunce, a Dominic je okrenut prema njima, smiruju ga. Taj krevet u sobi u kojoj spavaju svi četvero: Jasmina, Vanja, Dominic i njegova godinu dana mlađa sestra Tija, njegovo je sigurno mjesto. Iznad je hrpa lijekova. Jasmina je spomenula Tijino ime, na što je Dominic nakratko pustio glas. On je tu. Iako su ga gotovo svi otpisali. Žive na četvrtom katu bez lifta, a Dominic mora ležati, tako da ne izlazi van, osim kad ga nose na preglede.

- Bilo bi mi draže da ste došli jer je osvojio neko sportsko ili školsko natjecanje - govori Vanja i dodaje: - Znate, mi smo ih prijavili 2009. godine nakon šo smo razgovarali s odvjetnicima i nakon uvjeravanja od strane prijatelja i medicinskog osoblja. Svi su nam govorili 'Nemojte to pustiti, uništili su vam dijete'. Kad god smo dolazili k njemu na Rebro, čuli bismo rečenicu 'Mama, tata, morate ih tužiti, ubili su vam sina'.

Zagreb: Dominicu Pitri život je uništen na porodu, slučaj proiv doktora ide u zastaru | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ovo je jedan od najgorih slučajeva koji je na sud došao kao optužba za nesavjesno liječenje. Jasminu je porađao njen privatni ginekolog Predrag Đurić u KB Merkur. Suokrivljeni je Ivo Balenović. Nakon četiri sata mučenja, Dominic se rodio plav, i morali su ga reanimirati. Unatoč urednoj trudnoći, on je stopostotni invalid.

Inspekcija optužuje doktore

Pitre odlaze na policiju 2009. godine. Nakon njihove prijave u KB Merkur dolazi krim policija. Ispituju sve uključene. Otkrivaju da u CTG nalazima, koji prati vitalne znakove djeteta u utrobi, nedostaju zadnja tri sata poroda. Štoviše, tu nije bila rupa u dokumentaciji. Netko je u CTG nalaz Jasmine Križančić Pitre 'uvalio' nalaz druge pacijentice. Samo su ga iskopirali i umetnuli. Otkrivaju i da Predrag Đurić nije imao dozvolu ravnatelja da bude u sali, kamoli da vodi porod. A tu je i plaćanje poroda od 4.800 kuna koje je Pitrama predstavljeno kao nešto uobičajeno, a definitivno nikad nije bilo legalno. Unatoč tome, do 2015. godine su privatni ginekolozi masovno naplaćivali porod u bolnicama, a bolnički doktori im to dozvoljavali za postotak. Cijela stvar nikad nije istražena.

Goran Stanzl/PIXSELL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Vratimo se na Pitre. Četiri sata su joj pojačavali drip, dali dvije doze Dolantina, naskakivali na trbuh. Nisu htjeli izvesti carski rez. Slomili su joj dva rebra. I da su svi ti postupci tijekom poroda opravdani, a nisu, kako kaže Inspekcija Ministarstva zdravstva, postavlja se pitanje čemu zataškavanje i falsifikacija Jasmininih i Dominicovih papira.

Dugo se nakon prijave ništa ne događa i Pitre 2010. dolaze do novinarke Nataše Škaričić koja je tad pisala za Tportal. Ona 11. svibnja 2010. objavljuje svoj prvi tekst o Dominicovom slučaju. Tad odvjetnici obitelji Pitra ne mogu doći do medicinske dokumentacije, Ministarstvo zdravstva ne reagira, nema odluke tužiteljstva ni objašnjenja kako je moguće da je Đurić vodio porod.

Dva tjedna nakon objave teksta, u KB Merkur dolazi Inspekcija Ministarstva zdravstva. Tadašnji ravnatelj Želimir Vidas izjavljuje:

- Jednostavno nitko od liječnika nije prijavio događaj 2007. godine, pri čemu jedan liječnik, dr. Đurić nikada nije radio u Merkuru, dr. Balenović više ne radi kod nas, a tadašnji voditelj odjela za ginekologiju dr. Ciglar je u mirovini, tako da nitko od njih više nije u nadležnosti ove uprave. Proveo sam internu istragu i doznao da je dr. Đurić doista imao ugovor s bolnicom u 2003. i 2004. godini, dakle ne u mom mandatu, te da je 18. prosinca 2006. od mene zatražio odobrenje za rad i da sam mu ja to odbio. Sve što mogu je prepustiti slučaj policiji i Ministarstvu zdravstva i pokušati ući u psihologiju čovjeka koji se usudio ući u bolnicu i porađati dijete iako sam mu ja to zabranio - rekao je za Tportal.

I time je istraga o organizacijskoj odgovornosti ljudi koji su dozvolili da Đurić dođe iti do umivaonika da opere ruke prije poroda, kamoli do sale, pala u zaborav. Pitre svjedoče da im je Đurić rekao da u KB Merkur traže Balenovića. Oni su to i napravili. Svjedoče i da je Balenović obavio pregled, bio u sali s Đurićem i skupa s njim izvodio Kristellerov hvat. Isto piše u inspekcijskom nalazu.

- U trenucima kad su prepoznali akutnu fetalnu ugroženost i procijenili da su ispunjeni uvjeti za vaginalni porod, liječnici nisu primijenili prikladne metode za njegovo dovršenje. Naime, umjesto provjere fetalnog acidobaznog stanja pH-metrijom i indicirane vakuum-ekstrakcije za ubrzano dovršenje poroda, liječnici su primijenili očito nepodesnu metodu liječenja – Kristellerov zahvat i pritom upotrijebili pretjeranu fizičku silu, nanijevši povrede majci i čedu - stoji u nalazu koji potpisuju prof. dr. Oleg Petrović, doc. dr. Aleks Finderle i prof. dr. Zora Zakanj.

Utvrdili su i upotrebu neprimjerene doze dripa tijekom poroda i Dolantina, koji su po njihovom mišljenju ugrozili zdravlje djeteta. Pišu i da ginekolozi nisu na na vrijeme pozvali dežurnog pedijatra u rađaonicu, iako je bilo posve očekivano da će dijete biti u teškom stanju. To je jedan od iznimno rijetkih slučajeva u kojima je Inspekcija Ministarstva zdravstva utvrdilo ovakve nepravilnosti i dovelo u izravnu vezu postupke liječnika i stanje pacijenta. No ni inspekcija nije utvrđivala tko je kriv za to što je doktor Đurić vodio porod i bio u sali.

Prvi postupak

Kazneni postupak kreće na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu 9. svibnja 2011. pred sucem Rafaelom Krešićem pozivanjem obitelji Pitra na svjedočenje. Od tog dana Vanja Pitra vodi tablicu u kojoj zapisuje kad je bilo koje ročište, tko su bili svjedoci, što se događalo i kad su bile odgode. Sve te papire ima i u fizičkom obliku i skenirane i arhivirane. 17 godina njihovog života u registratorima.

Borna Filić/PIXSELL | Foto: Borna Filić/PIXSELL

12. srpnja 2011. podignuta je optužnica. Iduća rasprava je trebala biti 15. veljače 2012., no odgođena je pa se optužnica čita 3. ožujka 2012. godine i tad se održava prva javna rasprava. Obitelj se ponovno ispituje 3. travnja te godine, a od 8. svibnja do 11. lipnja ispituju se svjedoci: pedijatar neonatolog Jasminka Stipanović Kastelić, primalja Antonija Martinković, pedijatar neonatolog Gordana Aleksandra Juka Kožul, doktor Tomislav Čanić koji je na dan poroda bio nadslužba i umirovljeni doktor Srećko Ciglar, voditelj Odjela za ginekologiju te 2007. godine kad je Dominic rođen. Iste godine se pokušava provesti i mirenje, odnosno nagodba, no to propada. Unatoč tome, DORH 2013. godine isplaćuje obitelji Pitra oko 147.000 eura kao akontacijsku ratu odštete.

- To je do okončanja spora financijska pomoć. Oni su time djelomično sve priznali. Ukupni odštetni zahtjev je podignut na 489.000 eura koji je prihvaćen od suda i od toga se odbija ovaj iznos i kamate. Paralelno se tu vodila i građanska parnica, međutim sudac nam je savjetovao 2022. godine da to stavimo u mirovanje jer nije okončan kazneni postupak, a troškovi su jako veliki. Od tih 147.000 eura, 25 posto je otišlo odvjetnicima, a ostatak je odšteta za psihičku štetu Jasmini, Tiji, Dominiku i meni. Predrag Đurić nam je i dva puta uplatio 3.000 eura pa 10.000 eura, od čega opet 25% ide odvjetnicima. Nama nikad nije rekao ništa oko toga, to je kao financijska pomoć za stvari koje trebaju Dominicu i to je on s odvjetnicima rješavao - govori Vanja Pitra.

Zagreb: Dominicu Pitri život je uništen na porodu, slučaj proiv doktora ide u zastaru | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ponovno smo kontaktirali Veljka Miljevića, odvjetnika Predraga Đurića, koji nam je odgovorio da je u Hrvatskoj u četvrtak. Pitre kažu da ih je Đurić par puta, u početku, pitao kako je Dominic.

- Ima nekog prijatelja na Rebru koji je ili na pedijatriji ili može doći do informacija, pa me nazvao i rekao da je pričao s njim i da će to sve biti dobro. Kasnije je mene par puta pitao kako je Dominic. Nikad nismo dobili objašnjenje te noći niti ispriku, pa ni priznanje. Bar budi čovjek i priznaj što je bilo, ne da nas se pravi ludima - govori Jasmina.

Nataša Škaričić je 2010. kontaktirala Predraga Đurića kad je pisala prve tekstove o slučaju Pitra.

- U sklopu pripreme prvih tekstova o slučaju Pitra zvala sam, jasno, i dr. Đurića. On je tada rekao da ću - citiram - vidjeti što će se na kraju pokazati i da će se time eliminirati njegova krivica. Odbio je sa mnom razgovarati o tome kako se usudio voditi porod u državnoj bolnici i za to primiti novce od Pitri, no rekao je da će mi dati ekskluzivni intervju kada se ustanovi to nešto što mi u tom trenu nije htio otkriti. Mislim da bi pravosuđe trebalo zanimati kako je to osumnjičeni 2010. godine znao da će u sudskom postupku doći do dramatično drugačije prezentacije uzroka zdravstvenog stanja Dominica Pitre - govori Škaričić za 24sata.

Rasprava pred sucem Krešićem je bila odgođena još samo jednom. Pred njim su svjedočile još doktorica Vedrana Belužić, primalja Ivana Budek, doktor Igor Lončar, bivši ravnatelj KB Merkur Miran Martinac i njegov nasljednik Željko Vidas.

- Bio sam ravnatelj KB Merkur do 2004. godine, što je tri godine prije događaja oko kojega se u ovom postupku spori. Stoga mi nije jasno zašto ste me pozvali kao svjedoka. I prije mog ravnateljstva postojali su ugovori koje je bolnica sklopila s privatnim ginekolozima, odnosno s ginekolozima koji nisu bili zaposleni u bolnici. Ja sam te ugovore 'doveo u red', jer se ranije znalo događati da privatni liječnici dolaze u bolnicu bez ikakvog pravnog temelja i nesmetano šeću. Kako je broj poroda u KB Merkur počeo opadati, prema ugovorima su privatni liječnici u našu bolnicu dovodili svoje pacijentice. No njihov smisao nije bio dopustiti privatnom ginekologu samostalno vođenje poroda, već samo prisustvo - rekao je Martinac sudu i naglasio da Predrag Đurić nije imao nikakve ovlasti samostalno voditi porode.

Nije mu bilo poznato ni da bi privatni ginekolozi od pacijentica uzimali novac za njihovo prisustvo na porodu.

Vidas je u svom svjedočenju rekao da Balenovića ne bi ni taknuo da je znao za incident, jer nije on taj čija je odgovornost bila da Đurić ne uđe u bolnicu.

- Tadašnji šef ginekologije prof. Srećko Ciglar rekao mi je da se time pomaže privatnoj praksi i da ti doktori izvode manje zahvate, a ne porođaje. Kasnije sam u razgovoru s pet, šest ginekologa čuo da problematiziraju pitanje odgovornosti ako se tim doktorima dogodi propust. Kontaktirao sam s pravnom službom Ministarstva zdravstva i Liječničkom komorom, no nisam dobio decidiran odgovor. U konzultaciji s pravnicima odlučio sam pustiti te jednogodišnje ugovore da isteknu i ne obnavljati ih, kako bolnica ne bi plaćala odštetu ako se raskinu prije vremena. Privatni liječnici nisu bili adekvatno osigurani za slučaj pogreške, a pola godine prije isteka tih ugovora doznao sam da obavljaju čak i porođaje. S tim sam suočio i Ciglara i shvatio da je on to znao. Rekao sam mu da ćemo do isteka tih ugovora, ako se dogodi pogreška, odgovornima smatrati privatnog liječnika i nadslužbu. Dr. Đurić je tražio da mu se produlji ugovor, no obavijestio sam ga da mu to neću odobriti i to sam rekao i Ciglaru, smatrajući da će oni to poštovati - rekao je.

Ginekolozima u bolnici je rekao da je problem riješen, a njemu nitko nije rekao da privatnici i dalje dolaze u bolnicu. Tko je sve znao, ne zna se. Nije istraženo. Za Dominicovo stradavanje, Vidas je saznao šest mjeseci kasnije, kako je posvjedočio na sudu. Međutim, novinarki Nataši Škaričić je rekao da nije znao sve do pokretanja istrage.

Rekao je i da to nije bila normalna situacija jer šefovi klinika moraju obavijestiti ravnatelja o događaju u roku od 24 sata. Smatra da je to dijelom zato što je Dominic prebačen na Rebro, ali i zato što je akterima, šefu ginekologije i nadslužbi Tomislavu Čaniću bilo u interesu da događaj sakriju, a kako je Ciglar bio šef katedre za ginekologiju na fakultetu, liječnicima je bilo teško suprotstaviti mu se.

Što je točno Balenovićeva uloga?

Tim odnosima moći objašnjava i zašto ne bi kaznio Balenovića.

- Apsolutnu vlast i moć upravljanja nad klinikom imaju šefovi klinika, pa ako Ciglar nije htio da netko dolazi, taj nije mogao doći. Čanić, koji je bio nadslužba te noći, pustio je Đurića u rađaonicu, a ne Balenović. Da sam bio na Balenovićevu mjestu, rekao bih Čaniću da on izvoli asistirati Đuriću, kad ga već pušta u rađaonicu. Porođaj gđe Pitra bio je 12. ili 13., koji je nakon isteka ugovora obavio Đurić - rekao je.

Jurica Galoić/PIXSELL | Foto: Jurica Galoić/PIXSELL/ FACEBOOK

Međutim, Balenović je, prema DORH-u, imao izbora, tako da nisu odustali od toga da traže kaznu i za njega. Pogotovo jer ga svjedoci smještaju u salu, a on je sam za 24sata rekao da je došao pred kraj.

- Protiv mene se nije trebala dići ni optužnica. Tri mjeseca je previše za nešto u čemu nisam sudjelovao. Obitelj Pitra je platila svom privatnom liječniku kojem je Tomislav Čanić odobrio da vodi porod taj dan. To je kazneno djelo. Inspekcija je dobila te papire iz kojih se vidi da je privatnik vodio porod, da sam ja došao tek nakon epiziotomije. Mojom rukom je napisano da je primijenjen Kristellerov hvat, da je pozvan pedijatar, kao činjenica. I procjena stanja djeteta. Budući da je to mojoj rukom napisano, napisali su to što su napisali, sve prije su uzeli zdravo za gotovo, ilegalni rad, mito, propust koji očito nije bio jer je genetika u pitanju - govori.

Vanja Pitra mu zamjera jer ga, kako kaže, pokušava isprovocirati na ročištima.

- Dobacuje mi da sam dao mito, da sam i ja u kriminalu, sve da me isprovocira. Ali ne dam se ja - govori Pitra.

On i Jasmina su se nadali da će Balenović biti taj kojem će proraditi savjest i da će priznati sve što se dogodilo nakon jednog razgovora s Jasminom.

- Ispričao mi se ispred suda i rekao da je to niz nesretnih okolnosti. Kad smo ušli u sudnicu, drugi čovjek - govori.

Balenović je za Večernji list 2014. izjavio:

- Kao liječnik srednje službe, nisam bio nadređen Đuriću. Bolnička hijerarhija je jasna. Poštovao sam i, kao i svi ostali, pravo pacijenta o izboru liječnika. Tek iz svjedočenja na sudu vidjelo se da su privatni liječnici imali veće ovlasti od nas bolničkih. Mogli su dogovoriti carski rez, dok ja kao srednja služba nisam imao ovlasti odlučiti o carskom rezu, nego nadslužba. U ovom slučaju na kraju sam uskočio u pomoć, i to bih napravio uvijek kada je pacijent ugrožen. No, kada me Đurić pozvao bilo je prekasno jer je dijete već više od sata bilo u hipoksiji, nedostatku zraka, što je potvrdila i vještakinja neuropedijatar. Da sam ja vodio taj porod, siguran sam u to da bi dijete danas bilo zdravo...Ali ponavljam, Đurić je došao umjesto mene voditi taj porod, što je bila dugogodišnja praksa. Da nije, ja bih ga vodio drugačije, ekspektativno kao što sam vodio sve porode i smatram da bi dijete danas bilo zdravo. Mučninu mi sada stvara i to što inspekcija Ministarstva nije našla nikakve nepravilnosti u tome što je Đurić radio bez ugovora, niti je dovela u pitanje odgovornost nadslužbe i predstojnika klinike - izjavio je.

Izjavio je i da ga je Đurić molio da laže na sudu.

- Kad se dogodio slučaj Pitra, doznao sam da nema ugovor s bolnicom. Đurić me nazvao i rekao: "Čuj, moraš reći da sam bio samo pratnja, da sam radio što si mi ti rekao, to je moj dogovor sa šefom!" - tvrdio je Balenović.

Dobio je tri mjeseca kazne zatvora koja je preinačena u uvjetnu jer je sudac zaključio da on nije odgovoran za najteže posljedice, odnosno teška neurološka oštećenja. Predrag Đurić, za kojeg je sudac Krešić zaključio da je vodio porod, dobio je godinu i pol zatvora i zabranu obavljanja ginekološke djelatnosti na pet godina. To je već 26. lipanj 2014. godine.

Na tu presudu, DORH se žalio jer su smatrali da su kazne premale, za Balenovića su tražili novo suđenje, strožu kaznu i mjeru opreza zabrane obavljanja ginekološke djelatnosti. Za Đurića su tražili strožu kaznu zatvora. On se žalio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povredne odredbi Zakona o kaznenom postupku. Balenović se žalio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Jurica Galoić/PIXSELL | Foto: Jurica Galoić/PIXSELL/ FACEBOOK

Drugi postupak

I tu dolazi do obrata. 2. srpnja 2015. godine, vještakinja Ljiljana Cvitanović - Šojat mijenja svoje mišljenje i samoinicijativno sudu šalje pismo u kojem tvrdi da misli da Dominic ipak ima genetski poremećaj, i to Peho sindrom.

Pet dana kasnije, Županijski sud u Zagrebu će ukinuti nepravomoćnu osuđujuću presudu protiv Balenovića i Đurića uz obrazloženje da u presudi ‘nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, a oni koji su navedeni proturječni su njenoj izreci ali su i nejasni i međusobno proturječni’. U odluci će citirati dio iskaza Predraga Đurića koji implicira Srećka Ciglara.

- On mi je odobrio da u pratnji trudnice smijem doći u bolnicu, pod uvjetom da ne smijem donositi nikakve odluke, već da sve odluke donosi dežurna ekipa iz bolnice - stoji u iskazu.

Županijski sud navodi i da u obrazloženju presude izostaju razlozi na temelju kojih dokaza Općinski kazneni sud utvrđuje da je samo Predrag Đurić vodio porod, ‘kad iz niza dokaza proizlazi da je samo mogao biti nazočan’. Spominju i da isti sud, u istoj presudi prihvaća iskaze vještaka iz kojih proizlazi da Đurić nije bio sam, nego je s njim bio i Balenović.

Noćna mora Pitri će se nastaviti. Sve kreće ispočetka. Nalazi inspekcije Ministarstva zdravstva više nemaju tu težinu kao u prvom postupku, što se rijetko kad viđa.

- Dodo je vještačen pet puta za sud i plus redovna vještačenja na Mirovinskom. I to vještačenje govori da nije riječ o genetskom poremećaju nego o hipoksično-ishemijskoj encefalopatiji koja za sobom vuče druge dijagnoze. Dobio je pet godina zaredom privremenu odgodu upisa škole pa su nam na kraju to trajno dozvolili jer on ne može u školu, je l', nema poboljšanja. Šest puta je rađen MR: 30. listopada 2007., 10. ožujka 2009., 10. prosinca 2009., 30. kolovoza 2010., 9. listopada 2013. i 17. listopada 2015. - govori Vanja.

Ovoga puta, u sudnicu se uvodi novi igrač: Peho sindrom. Taj sindrom nije do kraja istražen, a oba laboratorija, u Italiji i Sloveniji, zaključuju da Dominic nema mutaciju gena odgovornu za taj sindrom. Uz to, Peho sindrom se razvije u prvih par tjedana ili mjeseci, a djeca s ovim stanjem umru između 13 i 15 godine života. Dominic je u ovakvom stanju od poroda. A uskoro će navršiti 17 godina.

- Samo oni na sudu to preispituju, i unatoč svim vještačenjima koja kažu da to nije to, da je Dominic stradao pri porodu, drže se toga. Ignoriraju šest nalaza magneta iz šest bolnica. Druge sudske vještake. Sud uvažava samo tu doktoricu Cvitanović - Šojat koju smo morali na ulici loviti da joj damo MR sa slikama Dominicovog mozga. Onda je izjavila da je na nju vršen pritisak u prvom postupku, da smo ga mi vršili da se to brzo obavi. A samo je sud odredio da mora dogovoriti MR brže, a ne za dvije godine, kako ga je originalno dogovorila. Pa je onda pričala s tom prijateljicom iz Belgije na kavi koja je po Dominicovom izgledu zaključila da ima genetski poremećaj. I ja i Tija, njegova sestra, imamo kovrčavu kosu, i sestra mu ima prćasti nos. Onda je od suda tražila i dobila papir da dođe ovdje kod nas doma kad su nam zadnje vadili krv, da mi ne zamijenimo epruvete ili nešto. Pa kad su vidjeli Tiju, pitali su je li ona moja. Da nije iz nekog drugog braka ili prevare. Tija je naše zajedničko drugo dijete. Čudili su se kako je to moguće jer je Tija zdrava pa su i očinstvo počeli propitivati. Da ne govorim kako su se na zadnjem magnetu tehničari začudili jer je i na to došla da se uvjeri da Dominic ulazi u magnet. Ma strašno! Ne znam zašto toliko sili taj genetski poremećaj kad joj svi drugi nalazi i sve govori da to nije tako - govori Vanja, iznerviran cijelom situacijom.

U međuvremenu su se promijenile dvije sutkinje: Tamara Pleše preuzela je novi postupak koji je krenuo tek 2017. godine. Ona je slučaj vodila do 2021. godine, a tijekom tog vremena došlo je do čak četiri odgode. Što zbog pandemije, što zbog potresa.

- Bilo je tu odgoda zbog potresa, pandemije, štrajka sudaca i zaposlenika, pa neke odgode nisam ni zapisao jer su javljene odvjetnicima telefonski. Kao da rade sve samo da se presuda ne dobije - govori Vanja.

Vještak Dragan Primorac

Sutkinja Pleše naređuje novo vještačenje i spis je poslan na riječki Medicinski fakultet odakle je došao novi nalaz. Potpisali su ga prof. dr. sc. Igor Prpić i prof. dr. sc. Herman Haller, a u njemu nisu dali decidiran odgovor zbog čega je dječak teški invalid s cerebralnom paralizom koji ne može samostalno gutati, sjediti, govoriti, a nije sasvim jasno ni koliko može čuti i vidjeti.

- Neurološko oštećenje djeteta može se pripisati neurodegenerativnom sindromu, Peho sindrom, progresivnoj neurodegenerativnoj bolesti, a ne može se isključiti dodatna asfiksija tijekom porođaja kao razlog neurološkog oštećenja djeteta - stoji u zaključku nalaza.

Odvjetnici obitelji Pitra, Vesna Kovačević Fras i Branimir Tuškan, su na početku ponovljenog suđenja pred novim sudskim vijećem zatražili da se to vještačenje izdvoji iz spisa zbog toga što je ranije dr. Prpića bila angažirala obrana.

2021., opet se mijenja sutkinja. Ovaj put slučaj je došao kod Jasne Zoretić Rendulić. Prva rasprava održana je 9. veljače 2023. godine, nakon dvije odgode. Čekali su se rezultati novog laboratorijskog vještačenja, rasprava zakazana za 10. srpnja je odgođena, i u sudnicu su svi kročili opet 22. srpnja ove godine. U tom trenutku, do zastare je mjesec i tri dana.

Foto: Fran Hitrec

Na zadnjem ročištu, vještak je bio i Dragan Primorac, HDZ-ov kandidat za predsjednika.

- Rasprava je kasnila jer su on i doktorica Cvitanović-Šojat bili kod sutkinje prije. On je to sve diplomatski, za nas laike jako nerazumljivo, govorio. Ne znamo zašto su bili kod sutkinje prije rasprave. Njega je predložila doktorica Cvitanović - Šojat i svi su to prihvatili. Ona je neuropedijatar pa se tražio genetičar da iskomentira nalaz. Opet smo nigdje nakon toga. Nije ni potvrdio ni negirao. Kaže da ne može biti siguran pa je predložio vještačenje u Americi koje će dati sigurne rezultate. Sad se hvataju na nalaze iz Ljubljane i Italije koji govore da nema Peho sindrom, ali su kod mene našli nekakvu epilepsiju na koju se hvataju. Međutim, Jasmina je skroz čista, a po svim pravilima bi i Jasmina i ja trebali imati to genetsko oboljenje na genu da bi Dominic naslijedio nešto. Peho je pao u vodu, Peho nitko više ne spominje. Balenović je počeo govoriti nešto vezano za srce, ali ga je sutkinja prekinula da će to biti vjerojatno njegova obrana na kraju, i više od toga nije bilo riječi. Vidim da imaju još varijante u pripremi, samo da nisu oni odgovorni - zaključuje Vanja.

Balenović je ubrzo nakon Dominicovog rođenja otišao kod privatnika, pa je zatim napisao knjigu ‘Ljudožder vegetarijanac’ koja je ekranizirana i knjigu ‘Podmetači leševa’. Predrag Đurić i dalje ima privatnu praksu. Dominicova mlađa sestra je gimnazijalka koja želi upisati medicinu zbog brata. Jasmina i Vanja guraju dan po dan. Ne žale zbog odluke da Dominic bude s njima doma, umjesto u ustanovi.