Kako doznajemo, odluka da se ovogodišnja proslava preseli na Jadran nije slučajna. Nova američka veleposlanica Nicole McGraw odabrala je upravo Split jer se oduševila gradom i njegovom atmosferom
250 GODINA AMERIKE PLUS+
Kako je Split preoteo Dan nezavisnosti: Nicole McGraw je oduševljena gradom sv. Duje
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Američko veleposlanstvo ove godine neće tradicionalno obilježiti američki Dan neovisnosti, 4. srpnja, u Zagrebu. Umjesto u glavnom gradu, središnja proslava održat će se u Splitu, u kojemu će u hotelu Le Méridien Lav biti organizirana svečanost pod nazivom “Freedom 250”, kojom će se obilježiti velika obljetnica, 250 godina američke neovisnosti.
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