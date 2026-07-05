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250 GODINA AMERIKE PLUS+

Kako je Split preoteo Dan nezavisnosti: Nicole McGraw je oduševljena gradom sv. Duje

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Kako je Split preoteo Dan nezavisnosti: Nicole McGraw je oduševljena gradom sv. Duje
Split: Proslava 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Kako doznajemo, odluka da se ovogodišnja proslava preseli na Jadran nije slučajna. Nova američka veleposlanica Nicole McGraw odabrala je upravo Split jer se oduševila gradom i njegovom atmosferom

Američko veleposlanstvo ove godine neće tradicionalno obilježiti američki Dan neovisnosti, 4. srpnja, u Zagrebu. Umjesto u glavnom gradu, središnja proslava održat će se u Splitu, u kojemu će u hotelu Le Méridien Lav biti organizirana svečanost pod nazivom “Freedom 250”, kojom će se obilježiti velika obljetnica, 250 godina američke neovisnosti.

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