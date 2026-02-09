Kod nas sustavom progona zapovijeda “naš dečko”, “mezimac Partije” Ivan Turudić. Poučeni iskustvom uhićenja Horvata i kompanije, za koje premijer nije znao, sad svi podaci o uhićenjima iscure prije samog privođenja, pa ih stranka preventivno izbaci ili sami izađu
Kako je stranka puna prijestupnika uvijek nevina? Kako to?
“Nije kriv”, “Nismo znali”, “Ona je najbolja ministrica”, “Pročešljali smo sve papire – sve je čisto kao suza”, “On/ona nije član HDZ-a”. Tako otprilike zvuče izlike Andreja Plenkovića kad netko iz stranačke galaksije postane akter afere. Stranka je uvijek nevina, vazda ima “čiste” ruke. U Italiji je svojedobno provedena akcija “Čiste ruke” (“mani pulite”) koja je za cilj imala dubinski progon politički sponzoriranog bezakonja.
