Kako je stranka puna prijestupnika uvijek nevina? Kako to?

Piše Boris Rašeta,
Zagreb: Izjava za medije premijera Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kod nas sustavom progona zapovijeda “naš dečko”, “mezimac Partije” Ivan Turudić. Poučeni iskustvom uhićenja Horvata i kompanije, za koje premijer nije znao, sad svi podaci o uhićenjima iscure prije samog privođenja, pa ih stranka preventivno izbaci ili sami izađu

“Nije kriv”, “Nismo znali”, “Ona je najbolja ministrica”, “Pročešljali smo sve papire – sve je čisto kao suza”, “On/ona nije član HDZ-a”. Tako otprilike zvuče izlike Andreja Plenkovića kad netko iz stranačke galaksije postane akter afere. Stranka je uvijek nevina, vazda ima “čiste” ruke. U Italiji je svojedobno provedena akcija “Čiste ruke” (“mani pulite”) koja je za cilj imala dubinski progon politički sponzoriranog bezakonja.

