Zastupnica Dalija Orešković noćas je na Twitteru podijelila detalj iz jedne odluke Visokog prekršajnog suda oko suca koji je povrijedio Kodeks sudačke etike, zbog jasno neprimjerenog maila koji je poslao.

Neimenovani sudac je, kako se navodi, 18. lipnja 2017. godine poslao mail višoj informatičkoj savjetnici u Ministarstvu pravosuđa. U kratkom mailu je napisao: 'Jebem Vam mater vama i obrascima i programu tko god narvai ovakvoga'.

Poruka s pravopisnim grešakama jasno je neprimjerena, a suca je očito cijela situacija s novim programima toliko naljutila da je slao mail u Ministarstvo.

- Istražujem povede Kodeksa sudačke etike. Od 2015te do danas, čini se da imamo samo 8 prvostupanjskih odluka. No među njima ima bisera koji izazivaju smijeh i suze - napisala je Orešković uz detalj iz odluke suda i dodala:

- Ne znam što me više brine. Činjenica da je sudac nepismen. Ili to što je možda Sudsko vijeće koje ga je osudilo nepismeno. Ili to što se sudac ne zna služiti programom. To što se nije uložilo u njegovu edukaciju pa je možda opravdano isfrustriran. Ili to što nema samokontrolu - napisala je Orešković.