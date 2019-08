Sutra natječaj za APN kredite: Kamate od 2,19 do 3,75 posto Kredit uz subvenciju od 30 do 51 posto mjesečne rate mora trajati najmanje 15 godina. Za one koji se ne stignu pripremiti u ovoj 'rundi', najavio je ministar Štromar, natječaj će ponovno biti objavljen u ožujku iduće godine