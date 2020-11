Predsjednik Trump jo\u0161 od prolje\u0107a pri\u010da o tome da \u0107e \"ga na izborima pokrasti\", a ju\u010der je izjavio \"da su\u00a0sve \u0161to \u017eeli po\u0161teni izbori\".\u00a0

<p>Kako je sve izvjesnije da bi <strong>Donald Trump</strong> mogao izgubiti izbore iz tabora Republikanske stranke sve su češće optužbe o izbornoj prijevari. Najnovija vijest govori o tome da je zbog greške u softveru 6000 glasova za Trumpa u okrugu Antrim u Michiganu pripisano protukandidatu Bidenu. </p><p>Greška je primijećena i prije njihove reakcije, a glasovi su odmah vraćeni Trumpu tako da je on nakon toga osvojio spomenuti, tradicionalno republikanski, okrug. Ipak, pristaše Trumpa tvrde da je bilo još nepravilnosti jer se isti softver koristi u još 47 okruga i traže dodatne provjere. Biden u Michiganu vodi za 146.000 glasova i ta je država proglašena njegovom.</p><p>Prije dva dana je sin Donalda Trumpa, Eric objavio snimku na kojoj se vidi muškarac koji pali navodnih 80 glasačkih listića za Trumpa u Virginia Beachu u državi Virginia. Grad Virginia Beach je nakon objave snimke ustvrdio da se uopće nije radilo o pravim glasačkim listićima već o uzorcima. </p><p>Mnogi drugi "dokazi" o izbornoj prevari pokazali su se lažnima. Facebook je tako jučer uklonio grupu Stop the Steal koja je u manje od 24 sata skupila 350.000 članova. Grupa je uklonjena jer su se na njoj širile lažne vijesti o prevarama na izborima. </p><p>Isto tako, Trumpovi pristaše su tvrdili i da je nakon zatvaranja birališta netko dopremio kutiju s glasovima u Detroitu. Problem je u tome što je snimka prikazivala snimatelja koji na kolicima vozi kofer s opremom.</p><p>Predsjednik Trump još od proljeća priča o tome da će "ga na izborima pokrasti", a jučer je izjavio "da su sve što želi pošteni izbori". </p><p>- Na taj način pobjeđuje Amerika. Na kraju ću ja pobijediti, imam puno dokaza da sam pokraden. Čuli smo puno horor-priča i ne smijemo dopustiti ovu sramotu. Nadam se da će istina izaći na vidjelo i to vrlo skoro - tvrdio je jučer Trump. </p>