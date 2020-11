Grad Virginia Beach, me\u0111utim, razotkrio je objavu Erica Trumpa.

- To su bili uzorci glasa\u010dkih listi\u0107a -\u00a0grad je odgovorio Trumpu na Twitteru.

U izjavi na svojoj web stranici gradske vlasti rekle su: 'Zabrinuti gra\u0111anin podijelio je s nama video na kojem se navodno vidi kako netko gori glasa\u010dke listi\u0107e. To NISU slu\u017ebeni glasa\u010dki listi\u0107i, to su glasa\u010dki listi\u0107i'.

Du\u017enosnici su primijetili 'odsutnost crti\u010dnih kodova na svim slu\u017ebenim glasa\u010dkim listi\u0107ima'\u00a0na snimci zaslona navedenog videozapisa.

Twitter profil na kojem je izvorno objavljen video sada je deaktiviran.\u00a0Eric Trump, koji je kasno u srijedu la\u017eno tvrdio da je njegov otac ve\u0107 osvojio Pennsylvaniju, nije izbrisao vlastiti tweet.

'Pale listiće ljudi koji su glasali za mog oca, potkopavaju ga!: I Trumpov sin širi lažne vijesti

Predsjednikov sin objavio je snimku na kojoj se vidi muškarac koji pali 80 glasačkih listića za Trumpa u Virginia Beachu u državi Virginia. Kako se na kraju pokazalo, ti listići uopće nisu bili relevantni

<p>Erica Trumpa kritiriraju zbog tvitanja lažne viralne snimke navodnog paljenja glasačkih listića u korist njegovog oca, američkog predsjednika Donalda Trumpa.</p><p>Predsjednikov sin objavio je snimku na kojoj se vidi muškarac koji pali 80 glasačkih listića za Trumpa u Virginia Beachu u državi Virginia. Kako se na kraju pokazalo, ti listići uopće nisu bili relevantni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Grad Virginia Beach, međutim, razotkrio je objavu Erica Trumpa.</p><p>- To su bili uzorci glasačkih listića - grad je odgovorio Trumpu na Twitteru.</p><p>U izjavi na svojoj web stranici gradske vlasti rekle su: 'Zabrinuti građanin podijelio je s nama video na kojem se navodno vidi kako netko gori glasačke listiće. To NISU službeni glasački listići, to su glasački listići'.</p><p>Dužnosnici su primijetili 'odsutnost crtičnih kodova na svim službenim glasačkim listićima' na snimci zaslona navedenog videozapisa.</p><p>Twitter profil na kojem je izvorno objavljen video sada je deaktiviran. Eric Trump, koji je kasno u srijedu lažno tvrdio da je njegov otac već osvojio Pennsylvaniju, nije izbrisao vlastiti tweet.</p>