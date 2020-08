Kako položiti državni ispit? 'Ma druže, samo šibni ime i prezime'

Istražitelji su pratili razgovore i poruke Josipe Rimac kojima je sređivala polaganje državnih stručnih ispita

<p>Brat od Gabi polaže, pripazite malo, poručila je <strong>Josipa Rimac</strong>, bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave, <strong>Tereziji Marić</strong>, načelnici Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu uprave, koja je sudjelovala u radu državnih ispitnih komisija.</p><p>Brat <strong>Gabrijele Žalac</strong>, koji radi kao pomoćnik pročelnice za energetiku u Gradu Zagrebu, 25. svibnja 2019. doista je položio državni stručni ispit.</p><p>Iz niza SMS-ova vidljivo je, tvrde istražitelji, kako je Rimčeva sređivala prolazak državnih stručnih ispita svojim prijateljima i prijateljima svojih prijatelja. Radila je to preko Terezije Marić i<strong> Ivane Fišter</strong>, tajnice kabineta ministra u Ministarstvu uprave. Krajem kolovoza 2019. Rimac je kontaktirao i zagrebački zlatar <strong>Paško Dodić</strong>. Nazvao ju je i rekao joj da jedan od vježbenika iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba dolazi na državni stručni ispit.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hobotnica Josipe Rimac </strong></p><p>“Tek je danas dobio literaturu i boji se doći mami doma ako ne položi”, rekao joj je Dodić. Prema već ustaljenom obrascu, ona je poručila Tereziji Marić da na toga kandidata “pripazi”.</p><p>Kad joj je Dodić kroz neko vrijeme javio da je njegov poznanik prošao, Rimac mu je natipkala: “Družeeee, pa držimo se riči”. Dodić je, kako tvrdi Uskok, kod Josipe Rimac urgirao i početkom 2020. za stručnu suradnicu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. I ona je položila državni stručni ispit.</p><p>“Jesi li što poduzela u vezi onog vozača. Aj molim te. Dobar vozač al za struč. treba pomoć”, napisao je, navodi Uskok, državni tajnik iz Ministarstva branitelja Ivan Vukić Josipi Rimac. Ona je nakon toga proslijedila poruku Tereziji Marić: “Vozač ministra Medveda, molim te”. Vozač je položio ispit 7. rujna 2019.</p><p>Usluge je od Rimčeve zatražio i ravnatelj Policijske akademije <strong>Dubravko Novak</strong>. Prema nalazima tajnih snimki, on joj je rekao da sin šefa njegova osiguranja polaže državni stručni ispit, pa je zatražio da ga ne “izmasakriraju”. Bilo je to 28. svibnja 2020., samo dan prije nego što su pukle mjere tajnog nadzora nad Rimčevom. Kasnije, istog dana, Marićeva je snimljena kako javlja Rimčevoj da je pustila Novakova kandidata iako je “jedva izvukla dvi suvisle”. Nakon što je mladić prošao, Rimac je javila Novaku da je dobro što je zvao za “onoga” jer da “njemu stvarno treba asistent”. Zabilježeno je, dodaje, da su sve cure zaključile kako je jedino tako mogao proći. Novaka su 9. lipnja poslali u mirovinu. Sredinom svibnja Rimčevu je kontaktirao i šef Carinske uprave Hrvoje Čović. Njegov mlađi brat izlazio je na državni stručni ispit, pa će joj poslati podatke.</p><p>“Samo mi šibni ime i prezime”, uzvratila je Rimac, koja je pomogla državni stručni ispit položiti i rodici <strong>Aniti Validžić</strong>, savjetnici u Ministarstvu poljoprivrede.</p><h2>Kratak vodič kroz državne ispite </h2>