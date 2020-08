Nova hobotnica Josipe Rimac: Nije samo sređivala državne ispite, nabavljala je i pitanja

Uz Domagoja Validžića, njegovu suprugu te Gabrijelu Žalac, među osumnjičenima su i Ivan Vukić, državni tajnik u Ministarstvu branitelja, Paško Dodić te bivši MUP-ovac Dubravko Novak i Terezija Marić

<p>Nadala se da će uskoro iz Remetinca, no Uskok je objavio da su proširili istragu, kojom je sad obuhvaćeno 18 ljudi, s njom kao prvookrivljenom. Većina novookrivljenih tražila je da im sredi prolazak državnog ispita za druge ljude, rođake, braću...</p><p>Rimac je, sumnjaju u Uskoku, s ispitivačem u Ministarstvu uprave i s još jednim članom komisije sređivala prolazak, a nekima su pribavljali i pitanja prije polaganja ispita. Istragom je obuhvaćen i i pomoćnik ministra okoliša Domagoj Validžić. Danas su ga smijenili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica od tužiteljstva je zatražio informaciju koji su sve to državni tajnici i pomoćnici obuhvaćeni istragom. Na pitanje hoće li svi biti smijenjeni, Malenica je odgovorio da će ‘postupiti sukladno zakonodavstvu i poduzeti potrebne korake’. Plenković je izjavio da će Vlada ‘povući političke poteze’ ako se utvrdi odgovornost političara umiješanih u posljednju aferu. </p><p>Rimac je danas iznijela obranu od optužbi, a uz Validžića, njegovu suprugu te Gabrijelu Žalac, među osumnjičenima su i Ivan Vukić, državni tajnik u Ministarstvu branitelja, Paško Dodić te bivši MUP-ovac Dubravko Novak i Terezija Marić. </p><p>Josipa Rimac postala je Marija Antoinetta HDZ-a: bivša “kninska kraljica”, mezimica većine šefova stranke, koju su voljeli i ljevičari, sad je skoro ženski pandan Sanaderu. Prema vudu lutkici nove strelice lete sa svih strana. Produljuju joj pritvor, stalno iskrsavaju nove optužbe, širi se krug osumnjičenih, a Rimac pati teško podnoseći duboki pad kojemu se nije nadala ni u snu. Izgubila je 15 kilograma. </p><p>Njeno bogatstvo godinama je bilo vidljivo, za razliku od bogatstva mnogih naših političara koji ga pažljivo skrivaju. Ipak, imalo je jednu dodirnu točku: nije bilo baš do kraja objašnjivo i to su svi vidjeli. Ako su nalazi istrage protiv nje točni - a istražni spisi izbacili su jednu antologijsku rečenicu, “kad vjetar duva, tebi se džepovi pune” - podrijetlo imovine bit će objašnjeno na sudu. Tad će postati jasnije kako je financirala svoj glamurozni životni stil: nositi skupe torbice, dizajnerske krpice i cipele, voziti skupe limuzine. </p><p>Komunikativna i šarmantna, Rimac je lako otvarala sva vrata. U tom je smislu nalik na SDP-ovku Marinu Lovrić Merzel. Josipa Rimac na neki je način tipična HDZ-ova političarka - obožavateljica je Lepe Brene i vatreni domoljub koji bi domovini dao sve, osim točnih podataka o imovini i načinu njezina stjecanja. </p><p>Da apsurd bude veći, upravo je ona, s Lovrom Kuščevićem, trebala raditi na izradi novog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ona o tome zna mnogo, to je nedvojbeno, ali samo HDZ-ovcima može pasti na um takva perverzija da svoja znanja pretoče i u zakon, kojemu se sad našla na nišanu. Jer u toj stranci ljudi nisu ni slijepi ni glupi. </p><p>Na upit novinara kako je stekla skupi sat Cartier, koji nije prijavila u imovinskoj kartici, rekla je kako je to obiteljsko naslijeđe. U brdsko-planinskim krajevima Lijepe Naše to je raširen običaj: đedovi i babe svako malo daruju Pateke, Cartiere, Omege. Nose Burberry i Pradu, mirišu po Chanelu, slušaju trap, folk, turbo folk i Marka Perkovića. U Karamarkovo vrijeme trebala je čak postati ministrica, no Most je na njeno ime stavio veto.</p><p>No Rimac je bila aktivna i na nižim pozicijama. Jeo se kavijar, pio se džin, imalo se para, imalo se čim. Rođendane je proslavljala u mondenim zagrebačkim restoranima. Voljela je viđati druge i biti viđena. Koncerti klapa, modne revije i popodnevna druženja u centru grada teško su prolazili bez nje, ako je bila u Zagrebu. </p><p>S najodanijim prijateljicama, kao što su šefica kabineta ministrice poljoprivrede Ružica Njavro, ministrica Marija Vučković, bivša ministrica Gabrijela Žalac - koja se sad također našla pod sumnjom - saborska zastupnica Marijana Balić i dizajnerica Aleksandra Dojčinović, čije je haljine rado nosila, živjela je život iz snova.</p><p>- S Gabrijelom Žalac ‘kliknula je na prvu’. Iako su na kraju imale druge mentore, Gabrijela Plenkovića, a Rimac Brkića, to ih nije nimalo razdvajalo jer su imale dobre odnose s Tomislavom Čuljkom, utjecajnim slavonskim HDZ-ovcem. Štoviše, tako su jedna i druga imale ulaz i zaštitu u suprotnom taboru, no čini se da je od toga više koristi imala Rimac. Naime, ona se, u vrijeme kad se počela intenzivnije družiti s Gabrijelom Žalac, nalazila u nemilosti premijera Andreja Plenkovića. Nije se našla na listi za Sabor, a nakon toga je izgubila izbore za gradonačelnicu u Kninu. Plenkoviću se očito nije sviđalo što je naslijeđena iz Karamarkove i Brkićeve ere - rekao nam je nedavno jedan upućen sugovornik. </p><p>A onda su institucije, makar i pogreškom, počele raditi svoj posao.</p><p>Izvori iz zatvora kažu da teško pati, da je u depresiji i da još ne može povjerovati kako se iz najljepšeg sna našla u noćnoj mori. Iz njezine bi priče mnogi ipak mogli nešto naučiti. Naše pravosuđe jest sporo, istrage su nerijetko traljave, nije ih problem probiti, dokazi su često nepotpuni, ali kad jednom završite u Remetincu, kršenje zakona vam se najednom ne čini najpametnijom opcijom za provesti sretan život. Njezine će fotografije, čim se prvi put nađe pred kamerama, vjerojatno potvrditi da je to doista tako.</p><p>Afera Josipe Rimac, gledana u cjelini, financijski je vrlo teška, a u mreži se koprca mnogo velikih riba. Ona predstavlja nevolju i za stranku. Poslovni čovjek Ante Sladić, koji je na poljoprivrednom kraku afere s vjetroelektranama bio uhićen i zatvoren u Remetincu, ali je pušten, u jednom trenutku bivšoj kninskoj kraljici kaže: </p><p>“Znaš šta ću ja tebi reći? Ja sam potrošio na HDZ sigurno 6 miliona eura, političkih veza nećemo uopće komentirati koje... I onda na kraju, evo ti si jedina osoba di je rekla: Ante, biće napravljeno. Pa je stvarno napravljeno. Ja šok doživio, materemi. Isto tako isto ti reko za ovo, ako se neš’ ti osobno angažirat nema ništa”.</p><p>Rimac je, tako proizlazi iz njegove rečenice, bila vrlo efikasna.</p><p>Sladić nema veze s vjetroelektranama, koje su bile samo dio posla za koji Uskok tereti Rimčevu, nego kraka te afere koji se odnosi na poljoprivredno zemljište i poticaje. Rimac je navodno dugo i ustrajno preko svojih ljudi lobirala kako bi tom šibenskom poduzetniku progurala izmjene Uredbe o poljoprivrednom zemljištu, nakon čega bi on ostvario milijunsku dobit u eurima. On je, navodi se, bio spreman kupiti čak 1300 grla stoke, temeljem čega bi u duljem razdoblju dobivao silne poticaje. A Rimac od toga ne bi imala štete.</p><p>Nakon spomenute rečenice Josipa Rimac - koja Sladića nije pitala na koga je, kako i zašto potrošio šest milijuna eura - ne znajući za prislušne uređaje objasnila Sladiću kako s premijerom Plenkovićem ima izravnu komunikaciju i kad god zatreba može doći do njega. Dodaje kako joj “obično odgovori u roku od nekoliko minuta”.</p><p>Uvalila je u teške probleme ne samo sebe, nego i stranku, pa bi zbog toga mogla proći još gore. Naime, na njoj bi se moglo dokazivati kako se HDZ odriče svojih prijestupnika. Sve se mijenja kako bi se sve nastavilo po starom. Pa ipak, s obzirom na očaj Rimčeve u zatvoru, ali i veličinu te značaj afere, moguće je očekivati još svakakva iznenađenja...</p>