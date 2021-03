Pooštravanje epidemioloških mjera zbog povećanog broja zaraženih osoba u Primorsko-goranskoj županiji, čija se primjena očekuje već od danas, uključuje i ponovno zatvaranje riječkih teretana i treninga u zatvorenom prostoru profesionalnih klubova u prvom i drugom rangu kao i sav rekreativni sport u zatvorenom prostoru.

Što to znači za vlasnike navedenih objekata komentirao je riječki pionir fitnessa Sergio de Privitellio, vlasnik Fitness Studia S, smještenog na dvije lokacije, u sklopu Sportskog centra Zamet te u Dvorani mladosti na Trsatu.

- Žao nam je da opet dolazi do zatvaranja sportskih objekata jer ovo je sad već treći put da doživljavamo ovakvu situaciju i stvarno više ne znamo kako ćemo preživjeti. Razumijemo odluke stožera i naravno da je zdravlje ljudi najbitnije, ali to nam ne pomaže i sve se već predugo traje - kaže Privittelio, koji je svoje teretane, nakon posljednjeg zatvaranja, koje je iskoristio za detaljnu dezinfekciju i čišćenje istih, ponovo otvorio tek prije mjesec dana.

Dodaje kako situaciju dodatno otežava činjenica da su ovo mjeseci kada teretane inače posjećuje najveći broj ljudi i poslovanje se odvija na najjače.

- Ovo su mjeseci kada je zarada inače najveća jer dolaskom ljeta većina ljudi odlazi na odmore i članstvo opada. Ono što zaradimo sad stavimo sa strane i od toga živimo i plaćamo djelatnike, no sada to nećemo moći i uistinu ne znam više kako ćemo dalje. Osobno, ne vidim razloga zašto se u većim prostorima poput mojih, koji imaju po 400 kvadrata i postoje uvjeti za više nego dozvoljeni razmak među ljudima, ne može u smjenama i dalje okupiti određeni broj ljudi, njih desetak npr., te, kao i do sad, pridržavanjem epidemioloških mjera, nastaviti s treninzima, tj. poslovanjem. Do sada smo poštivali sve mjere koje su nam se nametnule, od razmaka do dezinfekcije i prozračivanja prostorija, bili smo korektni pa se nadam da će ubuduće država to uzeti u obzir i biti korektna prema nama - kazao je riječki fitness trener.

Što se tiče već uplaćenih članarina članova teretana, kaže da ne trebaju brinuti.

- Kao i do sad to nije problem, već uplaćene članarine ćemo zamrznuti za onoliko dana koliko ćemo biti zatvoreni te članovima produžiti članstvo za isto toliko dana nakon ponovnog otvaranja. Nakon trećeg zatvaranja članovi imaju razumijevanja i znaju da ne trebaju brinuti što se toga tiče - zaključuje Privitellio.