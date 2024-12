Kako pričati s djecom o tragediji u Prečkom: 'Ne treba izmišljati, recite što je bilo s malo detalja'

Mladić (19) u petak je, nešto prije 10 sati, u OŠ Prečko u Zagrebu nožem ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Jedno dijete je preminulo, a pet je osoba ozlijeđeno, od kojih troje djece i dvoje odraslih. Nakon ovakve tragedije u školi će stručni timovi za psihološku pomoć biti na raspolaganju djeci, ali i roditeljima. No pitanje koje si postavlja svaki roditelj jest trebaju li i na koji način razgovarati sa svojom djecom o tragediji koja se dogodila, jer do djece će neminovno doći ova informacija.

- Iako djeca srećom malo gledaju vijesti, ova će informacija sigurno do njih doprijeti do njih. Ne treba izmišljati ni lagati. Potrebno je s najmanje moguće detalja kazati što se dogodilo i da je to nešto što je zaista strašno. Treba im objasniti da se to događa jako rijetko, ali i da ih savjetovati da ako slučajno u školi primijete nekoga koga ne poznaju da odmah trebaju obavijestiti učiteljicu ili bilo kojeg drugog djelatnika škole - savjeti su koje je roditeljima dala psihologinja Marijana Nazor.

U školi nepoznate osobe ne bi trebale imati pristup, a nedopustivo je, nastavlja, da bilo tko može ušetati u školu.

- Čini mi se da se premalo kontrolira tko ulazi u škole. Znam da je s jedne strane ružno reći da će se sve snimati ili da će se angažirati zaštitari, međutim treba odvagnuti kolika je opasnost da nam u škole uđe netko tko će napraviti nepopravljivu štetu od nelagode što je u školi primjerice prisutan zaštitar na ulaznim vratima - navela je Nazor.

Iako odrasli mogu izmisliti razloge zašto su došli u školu i ne možemo sto posto osigurati da nam u škole ne uđe nepoželjna osoba, sad su nam vrata škola previše širom otvorena, kaže psihologinja.

- Mnogo ima ljudi, bez obzira na dob, koji će neke svoje frustracije rješavati na ovako brutalan način, jer naprosto kroz svoje odrastanje nisu naučili da je to moguće drugačije riješiti - kazala je Nazor.