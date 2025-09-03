Ono čime se svi mi, a posebno oni koji vode politike, lokalne i globalne, trebaju baviti je - odgovor, zaštita i konkretna rješenja koja će pridonijeti prvenstveno spašavanju ljudi i njihovih domova
KOMENTIRA ANA DASOVIĆ PLUS+
Kako protiv oluja: Interes i zarada još su važniji od planeta
Čitanje članka: 1 min
Sto litara kiše po metru četvornom palo je jučer na području Umaga. U nedjelju je obilna kiša potopila ulice Ljubuškog, Vrgorca, u subotu Zagreba, u istom naletu nevremena na sjeveru Italije zabilježili su i tornado... Vijesti o zastrašujućim olujama izazvanim klimatskim promjenama slušamo već godinama.
