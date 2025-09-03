Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA ANA DASOVIĆ PLUS+

Kako protiv oluja: Interes i zarada još su važniji od planeta

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Kako protiv oluja: Interes i zarada još su važniji od planeta
Foto: Čitatelj 24sata

Ono čime se svi mi, a posebno oni koji vode politike, lokalne i globalne, trebaju baviti je - odgovor, zaštita i konkretna rješenja koja će pridonijeti prvenstveno spašavanju ljudi i njihovih domova

Sto litara kiše po metru četvornom palo je jučer na području Umaga. U nedjelju je obilna kiša potopila ulice Ljubuškog, Vrgorca, u subotu Zagreba, u istom naletu nevremena na sjeveru Italije zabilježili su i tornado... Vijesti o zastrašujućim olujama izazvanim klimatskim promjenama slušamo već godinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'
PARADA U PEKINGU

Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'

Ruski predsjednik Vladimir Putin na put ne kreće bez posebnih aktovki, a tako je bilo i sada kad je dolazio u Kinu. Agenti koji putuju s njim pojavili su se s aktovkama koje se mogu koristiti kao štit
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025