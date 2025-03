Kako se kalila Tesla? Tvrtka je žrtva Muskovih ludih političkih ambicija i poslovnih pogrešaka

Tesla Motors (sada Tesla, Inc.) su osnovali Martin Eberhard i Marc Tarpenning 2003. godine. Malo tko je tada mogao zamisliti da će ova tvrtka postati sinonim za budućnost automobilske industrije. No, dolazak Elona Muska na čelo kompanije pretvorio je Teslu u više od proizvođača automobila – postala je pokret, vizija i simbol tehnološke revolucije. U samo dva desetljeća Tesla je od ruba propasti došla do statusa jedne od najvrjednijih kompanija na svijetu, a put do tog uspjeha bio je sve samo ne običan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+