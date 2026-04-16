Šef sindikata Jagić za prava policajaca se bori luksuzom

Dubravko Jagić, dugogodišnji predsjednik Sindikata policije Hrvatske (SPH), kupio je novi luksuzni terenac marke Lexus, a na službenoj stranici proizvođača navodi se da vrijednost auta iznosi više od 100.000 eura, piše Telegram. Jagić im je kazao da je vozilo platio manje jer "poznaje ljude u Lexusu" te istaknuo da je automobil kupio privatnim sredstvima, putem leasinga. Riječ je o modelu Lexus RX 450h+ iz višeg cjenovnog razreda, čija se početna cijena, ovisno o opremi, kreće iznad 100.000 eura, a skuplje varijante mogu dosegnuti i veće iznose. Jagić za Telegram nije htio precizirati koliko je točno platio svoj automobil, ali je potvrdio da ga je kupio prije otprilike mjesec dana i da ga redovito koristi, uključujući za dolaske na posao.

Pokušali smo i mi dobiti Jagićev komentar, no nije nam se javio.

- Sindikat policije Hrvatske ne sudjeluje niti odlučuje o privatnim imovinskim odlukama svojih dužnosnika. Kupnja vozila o kojoj izvještavaju mediji privatna je odluka g. Jagića. Poslovanje Sindikata policije Hrvatske provodi se u skladu sa Statutom i važećim propisima, putem odluka nadležnih tijela sindikata i uz uredno financijsko poslovanje - poručili su iz SPH. Dodaju da "u fokusu rada Sindikata i dalje ostaju zaštita prava policijskih i državnih službenika i namještenika, njihov materijalni i radni status te predstojeći kolektivni pregovori."

Prema dostupnim podacima, prosječna plaća policajaca na terenu iznosi oko 1500 eura, zbog čega je kupnja luksuznog vozila izazvala dodatnu pozornost i otvorila pitanja o njegovim osobnim financijama. On je za Telegram kazao da se radi o njegovoj ušteđevini. Kao predsjednik reprezentativnog sindikata prima plaću u SPH i MUP-u.

Nije ovo prvi put da se šef, po broju članova, jednog od najvećih i najutjecajnijih sindikata u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova i državnih službi našao pod povećalom javnosti. Tijekom 2022. godine u javnost je izašla videosnimka na kojoj u bazenu pjeva: "Težak sindikalni život, ali drugoga nema, ali dobro je, još se bolje sprema".

- To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu i nemam što više dodati ni reći - kazao je tad Jagić. Tad mu je predsjedništvo Sindikata policije Hrvatske izreklo stegovnu mjeru opomene pred isključenje.

Prije petnaestak godina novinari tadašnjeg tjednika Globus primijetili su na fotografijama da Jagić, koji je i tada bio predsjednik policijskog sindikata, nosi Rolex, sat koji se smatra statusnim simbolom. Nakon što su objavili priču, sat je prestao nositi u javnosti.

Jagić je na čelu SPH od njegova osnutka 1999. godine, što znači da organizaciju vodi već dulje od 25 godina. Sindikat danas okuplja više od 14.000 članova te je jedan od reprezentativnih sindikata koji sudjeluju u pregovorima s Vladom.

Nakon višemjesečnih pregovora u veljači ove godine Jagić i Zdravko Lončar, predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a, prihvatili su Vladinu ponudu i potpisali sporazum kojim se predviđa rast osnovice tri puta po jedan posto te zadržavanje ostalih prava bez naknade za prehranu.

- Sindikat policije Hrvatske u tim je pregovorima imao vodeću ulogu i bili smo svjesni težine odgovornosti koju nosimo, a to ne dopušta populizam ni pregovarački hazard. Ovo što smo ispregovarali bio je maksimum koji je bilo moguće uzeti u ovom trenutku bez destabilizacije sustava - rekao je Jagić u intervjuu za Večernji list početkom ožujka.

- Ovdje nije riječ samo o tri puta po jedan posto. Riječ je o rastu osnovice na 1035 eura. Bez naših potpisa danas bismo govorili o osnovici od oko 735 eura - kazao je.

Iako su sindikati javnih službi odbili potpisati, tadašnji ministar rada Marin Piletić poručio im je da će "Vlada donijeti odluku o osnovici i za javne službenike identičnu kao i za državne službenike". Takav način pregovora izazvao je val nezadovoljstva među predstavnicima ostalih sindikata. 

Luksuzni hibridni SUV dolazi u šest verzija opreme

Lexus RX 450h+ luksuzni je plug-in hibridni SUV koji, navode recenzenti, kombinira 2,5-litreni benzinski motor i snažne električne motore, isporučujući ukupno 309 KS (227 kW) uz pogon na sva četiri kotača. Najveći je SUV iz Lexusove ponude, a nudi električni doseg od oko 65+ km. Fokus stavlja na ugodu i udobnost umjesto na sportske performanse. Cijena varira o opremi, a moguće je birati između šest različitih varijanti. Početna cijena na stranicama proizvođača je oko 92.000 eura.