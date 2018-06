Kako se obogatila? Počela je s butikom i prodajom turske robe

Kada je Marina Lovrić Merzel 2014. godine završila u zatvoru ujutro, odmah nakon uhićenja, zatražila je da joj iz zatvora omoguće telefonski poziv Zoranu Milanoviću. Molbi nije udovoljeno. Zaplijenjeni su joj svi albumi sa slikama, kao dokaz ako eventualno bude tvrdila da nekoga ne poznaje. Marina Lovrić opsesivno je čuvala sve fotografije sa svim ljudima s kojima se slikala. S jedne se strane istražuje kupnja nekretnina koje su u posljednjih nekoliko godina kupili rođaci Marine Merzel - vrijede oko 8,4 milijuna kuna - a mogle bi stvarno biti njezine. S druge, u središtu Uskokove pozornosti kupnja je tvrtke Ceste Sisak, piše tjednik Express.

Sisačko-moslavačka županija prodala ju je Silviju Kobešćaku, odnosno tvrtki IGM Turopolje. Iako tvrtka nije imala nikakav promet, Hypo banka kreditirala je kupnju s 20 milijuna kuna. Razumna objašnjenja zašto Ceste Sisak idu nepoznatom kupcu, bez poslovne prošlosti, iscurilo je s vremenom - iza kupnje je zapravo stajao Željko Žužić, famozan velikogorički tajkun. Preko tvrtke su potom obavljene mnoge čudne transakcije, koje su bile predmet istrage. Malverzacije zbog kojih će se Marina Lovrić Merzel u noviju hrvatsku povijest upisati kao prva županica koja je s vlasti otišla u zatvor - zasad nepoznate dužine trajanja - teške su i stotine milijuna kuna. Osim onih velikih, pozornost privlače neki posve bizarni troškovi. Marina Lovrić je, naime, svako jutro kao županica zahtijevala na radnom stolu buket svježeg cvijeća, a na pladnju narezane kriške svježeg ananasa. Osim već poznate prakse plaćanja privatnih zabava javnim novcem, zanimljivo je da se Marinu Lovrić tereti i za neobične narudžbe “svinjske potrbušine” za županiju (cijena 121 kuna), te hamburgera, kobasica i graha... U SDP-u su, kako nam je potvrdilo više izvora, za ponašanje sisačke županice znali godinama. U stranci su je zvali “ženski Bandić”. Godinama Sisak šuška o mutnim poslovima županice Lovrić Merzel, no iz straha da će ostati i bez ono malo posla što im je preostalo ili da neće moći u županiji riješiti nijedan svoj problem i dalje ne žele govoriti imenom i prezimenom. "Svi su se uhvatili njezine diplome, a ona je najmanji problem njezina studiranja. Kako drukčije da kažem nego da ispita nije vidjela. Što se tiče samog diplomskog rada, njega joj je napisala bivša stranačka kolegica. Žena je iz Zagreba i struka joj je medicina, ali bile su prijateljice i zajedno sjedile u Forumu žena SDP-a. Po već znanu običaju, Lovrić Merzel ta prijateljica joj je bivša i više nije u SDP-u. Naime, svi koji išta o njoj znaju pa makar joj i pomagali nestali su iz kruga u kojem se ona kretala. Valjda je mislila da će tako zamesti tragove", rekao je dobro upućeni izvor iz sisačkih političkih krugova.

Foto: Zeljko Hladika/24sata Na vjenčanju joj je kum bio Slavko Linić

Prije politike, Marina je već stekla bogato trgovačko iskustvo... "Svaki tjedan je putovala u Tursku. Ako se dobro sjećam srijeda je bila taj dan u tjednu. Tako se upoznala s vozačem Čazmatransa preko kojeg je došla do šefova te prijevozničke kuće. Tako si je otvorila vrata Čazmatransa te počinje ondje raditi i napredovati, ali ne odustaje od ‘turske trgovine’. Samo si je zapravo olakšala uvoz robe. U Sisku su imali butik gdje su je i prodavali. Napretkom u politici roba iz turske postaje prošlost", pojašnjava naš izvor. Kao i prethodni sugovornici koji rado govore o Marini, ali pod uvjetom da im se zaštiti identitet, prijatelj iz ‘90-ih potvrdio je njihove teze o oskudnom životu prije Čazmatransa i politike.

Isprva je nabavljala robu iz Italije. Prijatelj bi ju odvezao a onda bi ona granicu prelazila vlakom natrpana robom preko glave, kaže naš sugovornik. "Već tad je imala veze na granici, zbog čega je nesmetano prelazila granice, dok su ovi drugi bili vraćani i po petnaest puta", svjedoči naš sugovornik. Poslije se sve svelo na Tursku. Butik koji spominje zapravo je bila prostorija u sklopu Čazmatransova ureda u kojem je nekad radila. Prostori su i dalje tamo, a o njima svjedoče Siščani koji rade u obližnjim trgovinama: "Pa svi znamo da se ovdje prodavala njezina turska roba. U ovoj drugoj ulici, kako nazivamo ovaj dio grada, radim dulje od 25 godina. Kako to ne bih znala?", iščuđavala se jedna Siščanka. Naš sugovornik dodaje kako se svi hvataju za razdoblje od 2009. nadalje, a da se županica najviše “zaigrala” od 2005. do 2009. godine.

Foto: Zeljko Hladika/24sata

"Znam da je nekadašnji visoko pozicionirani SDP-ovac izvijestio pokojnog Račana o svemu čime se bavi Lovrić Merzel i kakva je osoba. Račan je pobjesnio. Da ga nije zadesila bolest i da je poživio, nikada se ona više ne bi našla na izbornim listama stranke. Kasnije je 2009. sastao se s Milanovićem te i njega upozorio na županicu upravo da jednoga dana stranka ne trpi ovakvu sramotu. Bio je vidno šokiran, ali ništa nije poduzeo. Kalkulirao je zbog glasova koje je SDP-u nosila Lovrić Merzel", dodaje naš izvor iz sisačkih političkih krugova. Nakon što je nekadašnja šefica kabineta županice Jasmina Jovev javno progovorila o mutnim poslovima Lovrić Merzel, šef SDP-a Milanović je rekao: “Ovdje se ne radi o vreći graha ili 200 jaja. Ako je istina, Merzel je u ozbiljnom problemu.” Nije djelovao nimalo iznenađen.

Kako bilo, Marina Lovrić Merzel predstavljala je, na svoj način, ostvarenje hrvatskog sna. Bez stvarnog obrazovanja, prodorna, ambiciozna, beskrupulozna, došla je do samog vrha hrvatske politike - i da nije bilo glasovite afere Audi, i otkaza Jasmini Jovev, možda bi još jako dugo bila uzorna, omiljena županica. Kupnjom skupe limuzine privukla je pažnju na sebe, a onda su počele curiti neželjene informacije iz prošlosti... "Predavao sam u srednjoj sisačkoj školi koju spominje da je završila. Ondje je nije bilo u trećem i četvrtom razredu. Koliko ja znam došla je do diplome srednje medicinske škole u Prijedoru", rekao je dobro upućeni izvor iz Siska. Spomenuta sisačka škola danas nosi ime Srednja škola Viktorovac. U školi nisu htjeli reći ništa o njoj. Ne možete dobiti tako osobne podatke. To je privatna stvar, ali nazovite direktoricu - rečeno nam je.

"Nepoznanica je zbog čega je ondje prekinula obrazovanje nakon prvog semestra, ali zvanje medicinske sestre stekla je čini mi se u Maglaju", rekao nam je drugi izvor iz visoke politike. Sama županica pak tvrdi da ima završene dvije srednje škole: “Ja sam završila srednju medicinsku školu, srednju turističko-jezičnu školu i fakultet političkih znanosti.” Dodala je gostujući u “Nedjeljom u 2” kako je njezino obrazovanje bilo već predmet istraga misleći pod time na diplomu Prometnog fakulteta. No nije znala odgovoriti koji je naziv njezina diplomskog rada. U međuvremenu Siskom su se proširile i informacije kako Marina prešućuje navodni doktorat. Priču o doktoratu čuli smo iz barem sedam izvora.

"Navodno ga je čak i proslavila. Koliko sam čuo, čuveni doktorat prešućuje jer se sve odigravalo u vrijeme kada je izbila afera s Prometnim fakultetom. Nije tajna da je sanjala o mjestu ministrice prometa. Za tu poziciju dobro je imati doktorat, i to pod naslovom Prometna infrastruktura grada Zagreba kako je navodno naslovljen", rekao nam je izvor iz SDP-a. S obzirom na to da svi doktorati moraju biti pohranjeni u zagrebačkoj Nacionalnoj knjižnici ponadali smo se da ćemo ga ondje naći. Uzalud. U NSB-u ga nema. No moguće je da Fakultet prometnih znanosti nije dostavio znanstveni rad NSB-u.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL "Ma kakav doktorat. Nema ga ona", na kraju su zaključili očito znajući napamet što je spremljeno u Knjižnici fakulteta. Lovrić Merzel je tako, prema tvrdnjama njezinih kolega i prijatelja, koji su se bojali njezine sjene kao nekad HDZ-ovca Sanadera, čudnim putevima školovanja dogurala od spremačice u sisačkoj bolnici do županice, ali ne i ministrice. Osim školovanja Siščane, prijatelje i kolege muče davno pokrenuti sporovi protiv tada direktorice iz Čazmatransa. "Vodili su se sporovi na sudu u Čazmi pa je do dokumentacije nemoguće doći. Jedna tvrtka tužila ju je još 1995. zbog neplaćanja prostora na sisačkom sajmu. Osim toga problem je bio je Lovrić Merzel potpisivala dokumente za koje nije bila ovlaštena. Slučaj se otegnuo i na kraju previše koštalo s obzirom na to da su se trebali plaćati razni vještaci pa je prekinut", pojašnjava naš izvor iz sisačkih političkih krugova. Zanimljivo je da se kao odvjetnik u tom sporu, ali ne na strani današnje županice spominje Davorko Crnković. Nakon što je zauzela čelnu poziciju u Sisačko-moslavačkoj županiji, Crnković se spominje kao njezin odvjetnik. Tako je i sama županica 2010. najavljujući rat pojedinim novinarima zbog navodnih kleveta rekla kako će je zastupati upravo Crnković.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Neprijatelje okreće na svoju stranu njoj znanim metodama. Kad ju netko napadne, ako nije dovoljno slab da ga se lako otarasi, onda gleda da ga uzme u svoje redove", dodaje naš izvor iz Sisačko-moslavačke županije. Potom dodaje: "Zanimljivo je recimo kako su u Odjel za upravljanje pristupnim fondovima primili sina od zamjenika državnog odvjetnika Marijana Zgurića. Ondje imaju previše ljudi, a ne da traže nove kadrove, ali za neke se uvijek nađe mjesto. Štoviše, htjeli su ga zaposliti za stalno, ali afera oko Merzel je sve stopirala. Provjerili smo u spomenutom uredu da li doista ondje radi Zgurić “mlađi”. Primili smo ga kao vježbenika na 1600 kuna, kako propisuje HZZ. S obzirom na to da nam je kolegica otišla na porodni još je kod nas, rekli su nam u Upravnom odjelu za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima. Na pitanje koliko ondje imaju vježbenika i je li istina da su ga htjeli zaposliti dodaju: - Zasad samo je on, ali imamo u planu natječaj za još vježbenika. Bili smo mijenjali pravilnik vezano za zapošljavanje, ali to smo odgodili." Sisačka županica odrastala je u skromnim uvjetima u okolici Siska. Otac joj je bio autoprijevoznik koji je uzdržavao suprugu i dvije kćeri. Od njezina rođenja 1963. pa do zauzimanja županijske fotelje 2005. njezin život zavijen je velom tajne. Detalje su nam otkivali njezini nekadašnji biski suradnici i prijatelji koji žele ostati anonimni.