Ona je 'skinula' Lovrić Merzel, a onda za nagradu dobila otkaz

Jasmina Jovev, Siščanka koju hrvatska javnost pamti kao ženu koja je svrgnula s političkog trona dugogodišnju županicu Marinu Lovrić Merzel, jedna je od najpoznatijih naših zviždačica. U Hrvatskoj je prava rijetkost da se netko tko ima 'siguran posao' izloži takvom riziku da ostane bez posla. Zbog njenog hrabrog istupa nije samo ona morala trenutno na burzu rada, nego i suprug koji je radio na HRT-u. Srećom, ne zadugo.

- Prošle četiri godine za mene i moju obitelj bile su izrazito turbulentne. Nakon moga javnog istupa ostala sam bez posla, a zatim je otkaz dobio i moj suprug. Slijedila nam je pravna borba u kojoj smo oboje dokazali da smo dobili protuzakonite otkaze te smo vraćeni na posao. Pravnu bitku za neka svoja prava još uvijek vodimo i nadamo se da ćemo i u tome biti uspješni. - priča Jovev koja je nekada bila predstojnica kabineta županici Lovrić Merzel. Nije mogla šutjeti o malverzacijama kojima je svjedočila pa je 2014. protiv županice podigla kaznenu prijavu. Zbog nje je Lovrić Merzel ured županije u kojem ju je svako jutro dočekala košara sa svježim voćem, zamijenila remetinečkom ćelijom.

- Danas više ne radim u županijskoj upravi, već sam zaposlena u jednoj kulturnoj ustanovi. U međuvremenu sam postala majka trećeg djeteta i u moru obveza pronalazim vremena za pjevanje u sisačkoj klapi „Lađarice“ - kaže nam Jovev. Na pitanje zna li gdje je i što radi žena koja zbog nje ne spava kaže: "Moram priznati da ne pratim život bivše županice. Jedino što znam iz medija jest da su joj potvrđene optužnice te da suđenje počinje uskoro. Dok čeka suđenje za kaznena djela teška milijune kuna radi kao savjetnica uprave jedne osiguravajuće kuće." Nakon svega čemu se izložila kaže da ju je to iskustvo s upozoravanjem na korupciju učinilo puno većim realistom, a nešto manje idealistom.

- Shvatila sam da sustav ne štiti one koji javno progovore protiv kriminala i korupcije pa je teško očekivati da će više ljudi javno ukazati na ove pojave. Dodatno obeshrabruje i činjenica da se velika većina slučajeva vuče godinama kroz razne instance pa se na kraju i zaboravi o kakvom je kriminalu riječ. Građani zato postaju ogorčeni i letargični, što im nije za zamjeriti – rekla je. Unatoč svemu tome, dodaje, i dalje se pokušavam boriti protiv pojave koja sustavno uništava društvo i to kroz Antikorupcijsko povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije, na čijem je čelu. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa već drugu godinu za redom u srednjim školama predaje o štetnosti korupcije. Iako se muški uhvatila u koštac s korupcijom u svojoj županiji, smatra da je u hrvatskoj problem što žene teže dolaze do prilike da kao muškarci obavljaju neke odgovorne poslove.

- Žena je našem društvu još uvijek ona kojoj pripada briga za kuću i obitelj, a nerijetko zbog te uloge zanemaruje školovanje i karijeru. Muškarci se ipak rjeđe nalaze pred takvim izborom. Često se žene promatra samo kroz prizmu njihova tijela i seksualnosti u čemu mediji nose velik dio odgovornosti. Kada čitamo o sportašicama puno je važniji broj njihova grudnjaka i izgled stražnjice od informacije o njihovim sportskim rezultatima. Nerijetko nije ni bitno o kojem je sportu riječ. Tako često više znamo o izgledu i modnom izričaju znanstvenica, političarki ili umjetnica nego o njihovom znanstvenom, političkom ili umjetničkom radu – smatra Jovev. Tko kaže da ne živimo u muškom svijetu samo djelomično ima pravo. A zašto pojašnjava svoj stav: "Svijet u kojemu žene čine većinu populacije, ali se na većini politički ili gospodarski odgovornih pozicija nalaze muškarci možemo nazvati muškim svijetom. Naravno, položaj žena nije svuda jednak jer dok su u nekim zemljama te razlike zanemarive u drugima su žene drastično diskriminirane."

Svi se u nekom trenutku dotaknu pitanja koji je spol u čemu bolji ili gori. No Jovev vješto obilazi odabrati stranu po tom pitanju: "Muškarci i žene se nadopunjuju svojim različitostima"

Gdje sustav postavlja prepreke ženama, kako se snalaze u tome?

- Žene će se nerijetko poticati da imaju što više djece, no istovremeno će im zbog toga biti onemogućeno zapošljavanje ili napredovanje na poslu. Što se tiče zaštite žena od obiteljskog nasilja Hrvatska bi morala pratiti standarde zaštite od najnaprednijih zemalja. Meni je nedopustivo da žena od nasilnog muža ili partnera mora, nerijetko i s djecom, bježati u sigurnu kuću i strepiti za svoju sigurnost. Nasilnik je taj koji mora otići iz obiteljskog doma. Nasilnik mora osjetiti posljedice svoga neprihvatljivog ponašanja te se na njega mora obrušiti sva sila sustava – rekla je. Za žene često kažu da su žene, majke i kraljice. Ako je to istina što su onda muževi?

- Ako žena i muškarac imaju odnos pun poštovanja i ljubavi onda se mogu osjećati kao kralj i kraljica svoje obitelji – rekla je i taman kad smo ušli u svijet bajki kaže Jovev za trežnjenje: "Ali i kraljevske obitelji moraju plaćati račune i razvoziti djecu." Pitali smo je i koliko emocije otežavaju život žena u poslovnom svijetu?

- Smatram da muškarcu ne biste nikada postavili ovakvo pitanje – vješto je uzvratila te zaključila:

"Tehnološki napredak čovječanstva nas je doveo u doba kada je razum nesumnjivo ispred snage. Ipak, kada trebate otvoriti teglicu krastavaca i snaga dobro dođe."