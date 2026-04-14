Kako 'Sisački monstrum' krati dane u Lepoglavi: Naučio je dva jezika, a obožava ruske pisce...
Srđanu Mlađanu sude jer je kuma poticao na ubojstva i otmice. U lepoglavskoj kaznionici piše i čita klasike svjetske književnosti, među njima ‘Zločin i kaznu’ od Dostojevskog. U pretresu mu oduzeli bilježnice
Počnite postavljati prava pitanja, nije vam čudno što je zatvoreno za javnost, dobacio je trostruki ubojica Srđan Mlađan (44) dok su ga, ruku i nogu vezanih lancima, pripadnici interventne jedinice pravosudne policije iz kombija vodili u Županijski sud u Varaždinu. U rukama je držao plavi fascikl, a, kako neslužbeno doznajemo, riječ je o dijelovima sudskog spisa koje koristi kako bi se pripremio za rasprave na kojima, koristeći svoje zakonsko pravo, aktivno sudjeluje.