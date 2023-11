Kako su Mamići isplaćivali 'na ruke': Evo koliko su novca dobili Nowotny, Marić, Agić, Butina...

Nakon nekoliko odgođenih rasprava u Osijeku se nastavilo suđenje braći Zoranu i Zdravku Mamiću, Zdravkovu sinu Mariju Mamiću, bivšem Dinamovu direktoru Damiru Vrbanoviću, poduzetnicima Sandru Stipančiću i Igoru Kroti te menadžeru Nikkyju Arthuru Vuksanu u aferi Dinamo 2.

Svjedočili su bivši nogometaši Dinama koji su izjavljivali da su u određenom periodu igranja za Dinamo od Zdravka Mamića dobivali novac na ruke. Čak i ako nisu znali za što točno, šutke su potpisivali priznanice

Podsjetimo, Uskok tereti Zdravka Mamića da je od 2004. do 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki, iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i SAD-a te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.

Novac su međusobno podijelili, a tužiteljstvo ih tereti da je NK Dinamo neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna.

Suđenje je u utorak nastavljeno saslušanjem svjedoka, a prvi je bio Jasmin Agić, bivši nogometaš i nacionalni reprezentativac.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album

- Kada sam došao u Dinamo godinu i pol dana nismo imali redovite plaće. Nekada su nam davali nešto malo u gotovini. Za vrijeme igranja za Dinamo potpisao sam više ugovora. Kada sam 2001. godine potpisao novi ugovor plaćanja su postala redovitija. Par puta smo dobili gotovinske uplate i to nam je isplaćivano u računovodstvu - kazao je u uvodu Agić dodajući da je potom dobio informaciju od Mamića da se o njemu raspituje klub iz Južne Koreje.

- Nisam bio zainteresiran za taj transfer. Bilo mi je dobro u Dinamu. Kako se ovi iz Koreje nisu javljali Mamić mi je predložio da potpišem novi ugovor sa Dinamom, što sam i učinio. Nakon toga me Mamić pozvao da hitno dođem u klub gdje sam vidio predstavnike kluba iz Južne Koreje. Dogovarao se moj transfer. Sudjelovao sam u pregovorima samo oko svoje plaće. Nisam bio zadovoljan ponuđenim. Kako je transfer ipak dogovoren, tražio sam od Dinama da mi isplate odštetu. Klub je pristao na to i tražio sam 500 tisuća dolara, a to mi je isplatio u gotovini Zdravko Mamić kada sam se, sedam mjeseci kasnije, vratio u Hrvatsku nakon odlaska u Koreju. Osobno Zdravko Mamić isplatio mi je oko 350.000 eura u gotovini i nisam za to potpisao nikakvu potvrdu - kazao je Agić dodajući kako ne zna koliko je koštao njegov transfer u Koreju.

Rekao je da zna da su neki igrači također dobili novac u gotovini.

- Obzirom na iskaz svjedoka moj branjenik Mamić mi je dostavio osam potpisanih potvrda iz kojih je vidljivo da je Agić od njega primio ukupno 146.000 eura - kazao je Filip Glavaš predajući sudu spomenute potvrde.

- Ovo je moj potpis na tim potvrdama. Te sam iznose primio uglavnom od Zdravka Mamića i to su bile ugovorne rate, fiksni dio. Potpisivao sam te potvrde i još isplatnice u računovodstvu, a to su bile premije i neki dijelovi plaća - zaključio je Agić svoje svjedočenje.

Sljedeći je saslušan Nikola Jurčević, bivši nogometaš i trener.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Sredinom 2003. godine dobio sam 30.000 eura na ruke u uredu Zdravka Mamića na Dinamovom stadionu. Tada sam postao trener Dinama, potpisao ugovor i novac koji sam dobio bio je jednokratni dio na dogovorenu plaću od 5-6 tisuća eura. To je bila tada uobičajena praksa jer u sportu nije bilo novca pa se znalo događati da treneri i igrači ne dobiju plaću. Ovaj je iznos bio osiguranje da imamo nešto novca ako plaće kasne. Za to sam potpisao priznanicu Mamiću - kazao je Jurčević.

'To je bilo normalno'

No oni nisu bili jedini koji su dobili novac na ruke. Javnost je za takav model rada doznala i kod bivšeg igrača Nijemca Jensa Nowotnyja. On je ranije na istom suđenju potvrdio svoj iskaz iz istrage da mu je najveći dio ugovornih obveza isplaćivan u gotovini na ruke, a novac je dobivao od okrivljenog Zorana Mamića.

Foto: Dinamo/Facebook

Naveo je da način plaćanja nije bio definiran ugovorom te je dio dobivao doznakama, a dio u gotovini. Iako se nije mogao sjetiti o kojim bi se iznosima radilo, tužiteljstvo ga je podsjetilo na njegov iskaz iz 2018. gdje je naveo kako mu je ugovorena mjesečna plaća bila nešto veća od 100.000 eura neto, od čega je 100.000 dobivao u gotovini na ruke.

- Vjerojatno je bilo tako, kako sam tada rekao, ali danas se toga točno ne sjećam - rekao je skrušeno Nowotny. Pojasnio je kako mu je Zoran Mamić rekao kako je takva praksa normalna, a on je potom iznose uplaćivao na svoj račun.

S jednakim modelom rada upoznali su i bivšeg Dinamovca Silvija Marića. I on je tijekom svog svjedočenja u Osijeku potvrdio da mu je plaća bila isplaćivana temeljem potpisanog ugovora i aneksa ugovora, ali i da mu je dio obveza, koliko se danas može sjetiti, bio isplaćivan u klupskom računovodstvu. Za to je potpisivao potvrde te dodao da mu je za takav način isplate rekao netko od vodećih ljudi kluba.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

Nije se mogao sjetiti koliko mu je puta novac bio isplaćen na takav način te je li tada bio nazočan netko od klupskih čelnika, ali se sjeća da mu je jednom prilikom tako isplaćeno 80.000 eura.

- Takva isplata, za koju sam potpisao potvrdu, nije bila uobičajena jer sak prethodno sve dobivao preko računa. Mislim da sam isplatu u gotovini dogovorio sa Zdravkom Mamićem, ali se ne mogu sjetiti tko mi je točno donio taj novac - rekao je Marić.

Nakon što mu je predočena potvrda iz sudskog spisa na kojoj stoji da je novac dobio od Zdravka Mamića, kao i iskaz iz istrage da je od Mamića primio 80.000 eura, Marić je ustvrdio kako se ne može sjetiti da je novac tada primio od okrivljenog Mamića.

- Ne kažem da Mamić tada nije bio tamo, ali ne znam, pokušavam, ali ne mogu se točno sjetiti - rekao je Marić na suđenju.

Kolektivni zaborav

Na upite obrane svjedok je ustvrdio kako ne može točno reći što je stajalo u detaljima aneksa ugovora o profesionalnom igranju s Dinamom, a ne sjeća se ni je li novac od transfernog obeštećenja išao njemu ili klubu. Na pitanje USKOK-a s kime je dogovoren takav način isplate, Marić je rekao sa Zdravkom Mamićem.

- On mi nije tada objasnio zašto dobivam novac na ruke, nego je rekao samo da je to takva procedura - rekao je Marić

Prema izvodu iz spisa novac na ruke je dobio najmanje tri puta, odnosno u tri isplate.

- To jesu moji potpisi. Jedna je potvrda pisana mojim rukopisom, a ostale ne. U ovoj sam napisao da sam 26.10.2002. dobio 50.000 eura od Zdravka Mamića, ali ne sjećam se da li mi je to on osobno uručio - rekao je Marić na sudu. Otkrio je i da je “znalo biti kašnjenja isplate plaća”, ali “na kraju bi ih uvijek isplatili”.

Jednako su postupali i s bivšim vratarom Tomislavom Butinom. I on je u prošlim ročištima pričao kako je dobio novac na ruke, ali se nije mogao sjetiti je li novac dobio od okrivljenog Zdravka Mamića.

U svom iskazu na osječkom Županijskom sudu Butina je kazao da su mu primanja u Dinamu gotovo uvijek uplaćivana na račun, ali se sjeća jedne iznimke kada je trebalo riješiti pitanje njegovih potraživanja prema klubu, pri čemu nije siguran je li to bilo 2003. S obzirom da je klub tada bio u lošoj financijskoj situaciji i da su se od 2000. nagomilali dugovi prema njemu Butina je kazao kako je dogovoreno da će mu se potraživanja podmiriti gotovinskom isplatom. Dobio je 30.000 eura, no taj je iznos bio manji od onog što je tražio. Butina se nije mogao sjetiti od koga je dobio spomenuti novac, a nakon što mu je, iz sudskog spisa, predočena potpisana potvrda o isplaćenom novcu kazao je: “Ako na potvrdi piše da sam to dobio od Mamića, onda je to tako i bilo”.

Nešto su i 'primili'

S obzirom na duljinu suđenja i sve peripetije oko suđenju Mamićima, ne treba zaboraviti i da je 2017. na suđenju svjedočio i sadašnji reprezentativac i bivši igrač Dinama Luka Modrić. On je ugovor s tim klubom potpisao 2004, nije imao menadžera, no bili su prisutni njegovi roditelji. Ugovor je imao aneks koji je regulirao podjelu zarade od mogućih transfera. Po Modrićevim kasnijim riječima zarada transfera se dijelila - pola njemu pola Dinamu.

Tako je transfer prema Tottenhamu 50% plaćen na račun Dinama, a 50% na račun Modrića. Tada je Modrić od tog dijela na ruke davao dio koji pripada Mamiću, a to je isplaćivao na ruke Mamićevu sinu ili bratu. Prema optužnici, Modriću je za transfer u Tottenham isplaćeno 67 milijuna kn, od čega je Zdravku Mamiću dao 52 milijuna, odnosno gotovo 7 milijuna eura.

Iznošenje dokaza tada je razbjesnilo Mamića, koji se još pojavljivao na ročištima te nije bio u bijegu. Kad je čuo što je rečeno, pokušao je izazvati nered u sudnici. Sudac ga je opomenuo da će ga kazniti.

- Pa meni visi deset godina zatvora - derao se Mamić, a sudac mu je odgovorio

- Dobro ja znam što vama visi, ali to vam ne daje za pravo da se ovako ponašate - odgovorio mu je sudac.