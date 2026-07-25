Kako su Nijemci uzeli hrvatski mozak: Tko je tu na dobitku?
NOVI EXPRESS Dubinska analiza prodaje većinskog udjela inovativne hrvatske tvrtke za proizvodnju i razvoj napredne vojne opreme europskom gigantu
Kad najveći njemački proizvođač oružja kupi većinski paket jedne hrvatske tehnološke tvrtke, prvo pitanje nije koliko je platio, nego što je zapravo kupio. U slučaju DOK-ING-a odgovor nisu strojevi za razminiranje, jer bi ih Rheinmetall mogao razviti i sam. Kupio je nešto puno vrednije - trideset godina znanja, razvojni tim koji je iz male zagrebačke radionice izgradio globalno prepoznatljivu tehnologiju i platformu koja bi u idućem desetljeću mogla postati ono što je tenk bio u 20. stoljeću - jedan od temelja kopnenog ratovanja.