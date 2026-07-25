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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
ANALIZA PRODAJE DOK-ING-a PLUS+

Kako su Nijemci uzeli hrvatski mozak: Tko je tu na dobitku?

Piše Ekspertni tim Expressa,

NOVI EXPRESS Dubinska analiza prodaje većinskog udjela inovativne hrvatske tvrtke za proizvodnju i razvoj napredne vojne opreme europskom gigantu

Kad najveći njemački proizvođač oružja kupi većinski paket jedne hrvatske tehnološke tvrtke, prvo pitanje nije koliko je platio, nego što je zapravo kupio. U slučaju DOK-ING-a odgovor nisu strojevi za razminiranje, jer bi ih Rheinmetall mogao razviti i sam. Kupio je nešto puno vrednije - trideset godina znanja, razvojni tim koji je iz male zagrebačke radionice izgradio globalno prepoznatljivu tehnologiju i platformu koja bi u idućem desetljeću mogla postati ono što je tenk bio u 20. stoljeću - jedan od temelja kopnenog ratovanja.

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