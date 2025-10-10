Obavijesti

KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Kako to da je Turudić ovaj put prespavao uhićenja u Varaždinu

Piše Igor Alborghetti,
Kako to da je Turudić ovaj put prespavao uhićenja u Varaždinu
Teško je preskočiti kontroverznu činjenicu da je tu akciju EPPO-a naprasno prekinuo HDZ-ov šef DORH-a Ivan Turudić ranojutarnjim uhićenjem glavnih aktera. I brzim zatvaranjem istrage Uskoka

Nova akcija Europskog javnog tužiteljstva protiv HDZ-ova župana Anđelka Strička i još nekih posebno je intrigantna jer se nastavlja na lanac ranijih, očito nikada do kraja razriješenih koruptivnih afera s prodajom skupe medicinske opreme, uz sudjelovanje srpskog poduzetnika Saše Pozdera (nedavno osuđenog) i niza poznatih suradnika iz Hrvatske.

