Teško je preskočiti kontroverznu činjenicu da je tu akciju EPPO-a naprasno prekinuo HDZ-ov šef DORH-a Ivan Turudić ranojutarnjim uhićenjem glavnih aktera. I brzim zatvaranjem istrage Uskoka
KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+
Kako to da je Turudić ovaj put prespavao uhićenja u Varaždinu
Čitanje članka: < 1 min
Nova akcija Europskog javnog tužiteljstva protiv HDZ-ova župana Anđelka Strička i još nekih posebno je intrigantna jer se nastavlja na lanac ranijih, očito nikada do kraja razriješenih koruptivnih afera s prodajom skupe medicinske opreme, uz sudjelovanje srpskog poduzetnika Saše Pozdera (nedavno osuđenog) i niza poznatih suradnika iz Hrvatske.
