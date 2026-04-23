Kako to, kako to? Legendarne Titove figure za šah prodane u BiH, a platio ih šahist iz Brazila?
Protiv Jankovića je vodstvo Saveza podnijelo kaznenu prijavu i zbog toga što je zadržao novac od prodaje šaha, ali on nam je poslao uplatu na račun
Stvarno ne znam koji je interes tih ljudi da govore neistine, napisao nam je Alojzije Janković, šahovski velemajstor i bivši glavni tajnik Hrvatskog šahovskog saveza, vezano za prodaju dvaju povijesnih šahovskih garnitura tipa Dubrovnik 1950. O tim šahovskim garniturama i njihovoj prodaji bez odobrenja Skupštine smo opsežno pisali, a sad Janković opovrgava da je novac zadržao za sebe i šalje dokaz uplate.