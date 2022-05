'Kako to?': Putin je pobjesnio, snove o paradi prekinula vijest da je njegova Alina opet trudna

Alina Kabajeva (38), partnerica ruskog predsjednika Vladimira Putina (69) navodno je trudna treći put, piše The Sun koji tvrdi da je vijest objavio ruski kanal General SVR Telegram. Navode i da je Putin bio iznenađen viješću da je Alina trudna jer navodno to nisu planirali. Izvori, piše The Sun, tvrde da je Putin bio i bijesan zbog te vijesti koju je dobio uoči velike vojne parade koja će se održati u ponedjeljak.

O samoj Alini malo se zna u javnosti. Putin je godinama bio u braku s Ljudmilom s kojom ima dvije kćeri. Nakon što je Putin 2013. godine javno, pred kamerama rekao da se rastaju, mediji su ga počeli povezivati s Alinom.

Bivša gimnastičarka je navodno Putinu rodila dva sina. Putin i Alina vezu nikada nisu javno priznali. Kabajeva se u javnosti pojavljuje vrlo rijetko.

Bila je zastupnica u Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija te šefica tvrtke National Media Group. Kabajeva je 2000. godine na Olimpijadi u Sydneyju osvojila brončanu medalju u gimnastici te zlatnu medalju u Ateni četiri godine kasnije, gdje je, kako mnogi smatraju, 'zapela za oko' ruskom predsjedniku Putinu. Budući da je u javnosti često na ruci imala vjenčani prsten, nagađa se da su se ona i Putin oženili.

