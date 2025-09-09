Kako Tomašević uz Juricu, Sanju i Rexa objašnjava novi GUP

Izmjene novog GUP-a trebale bi biti izglasane na sjednici zagrebačke Gradske skupštine 11. rujna, a što bi on trebao donijeti objavio je danas zagrebački gradonačelnik na Facebooku. Tomašević je objavio video s figuricama koje prikazuju Juricu, kćer Sanju i psa Rexa koji su kupili stan u preizgrađenoj Svetoj Klari.

- Ovakav kaos omogućio je stari GUP. No nakon četiri godine borbe i vašeg povjerenja s time je sada gotovo - poručuje Tomašević.

- Novi GUP, nova pravila! Dok je bivša vlast dogovarala izmjene GUP-a sa šeicima u Dubaiju, mi smo ove izmjene dogovarali s vama. Tri su ključne stvari koje naše izmjene donose: stajemo na kraj urbanističkom kaosu i preizgrađenosti, širimo površine za društvene sadržaje poput vrtića i domova za starije, širimo mrežu zelenih površina - navodi se u Facebook objavi, a kako pišu da je ovo 'Dio prvi', moguće je da ćemo dobiti još lutkica kojima pojašnjavaju promjene GUP-a.

Govoreći o izmjenama GUP-a, Tomašević je krajem kolovoza još istaknuo kako je riječ o "najvažnijoj odluci ove gradske vlasti", s najdalekosežnijim posljedicama za razvoj Zagreba. Naglasio je tad da se GUP donosi bez amandmana jer se upravo na tim izmjenama u prošlosti otvarao prostor za političke trgovine i korupciju, kada su se u zadnji čas zelene i društvene površine pretvarale u građevinska zemljišta.



