Kako Tomašević uz Juricu, Sanju i Rexa objašnjava novi GUP

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Tomislav Tomašević/Facebook

Dok je bivša vlast dogovarala izmjene GUP-a sa šeicima u Dubaiju, mi smo ove izmjene dogovarali s vama, poručuje Tomašević uz video u kojem uz pomoć lutkica prikazuje što se mijenja GUP-om

Izmjene novog GUP-a trebale bi biti izglasane na sjednici zagrebačke Gradske skupštine 11. rujna, a što bi on trebao donijeti objavio je danas zagrebački gradonačelnik na Facebooku. Tomašević je objavio video s figuricama koje prikazuju Juricu, kćer Sanju i psa Rexa koji su kupili stan u preizgrađenoj Svetoj Klari. 

- Ovakav kaos omogućio je stari GUP. No nakon četiri godine borbe i vašeg povjerenja s time je sada gotovo - poručuje Tomašević. 

- Novi GUP, nova pravila! Dok je bivša vlast dogovarala izmjene GUP-a sa šeicima u Dubaiju, mi smo ove izmjene dogovarali s vama. Tri su ključne stvari koje naše izmjene donose: stajemo na kraj urbanističkom kaosu i preizgrađenosti, širimo površine za društvene sadržaje poput vrtića i domova za starije, širimo mrežu zelenih površina - navodi se u Facebook objavi, a kako pišu da je ovo 'Dio prvi', moguće je da ćemo dobiti još lutkica kojima pojašnjavaju promjene GUP-a. 

TOMAŠEVIĆEV PLAN Ovo je 15 ključnih izmjena GUP-a: Manje gradnje, više zelenila, šire ceste, sadi drvo za parking
Ovo je 15 ključnih izmjena GUP-a: Manje gradnje, više zelenila, šire ceste, sadi drvo za parking

Govoreći o izmjenama GUP-a, Tomašević je krajem kolovoza još istaknuo kako je riječ o "najvažnijoj odluci ove gradske vlasti", s najdalekosežnijim posljedicama za razvoj Zagreba. Naglasio je tad da se GUP donosi bez amandmana jer se upravo na tim izmjenama u prošlosti otvarao prostor za političke trgovine i korupciju, kada su se u zadnji čas zelene i društvene površine pretvarale u građevinska zemljišta.


 

