Kako trošim vaš novac? E zbog zaštite podataka ne mogu reći!

Od prošle godine i u Hrvatskoj je stupila na snagu opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) kojoj je primarni cilj osigurati da nitko ne zlorabi osobne podatke građana. No, već smo upozorili da se ta uredba sa snagom zakona zlorabi i ponekad služi državnim institucijama da se zatvore i ne daju podatke novinarima za određene slučajeve. Međutim, sad se dogodio dodatni apsurd.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak (HSLS) najavio je danas da želi potpuno otvoreni i transparentni proračun u kojem će građani vidjeti kako se troši svaka kuna. Jedinstven je to zasad pokušaj u Hrvatskoj jer bi svi računi koje je platio grad bili dostupni online. Vidjelo bi se kada je nekome isplaćen novac, u kojem iznosu i za koju svrhu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

No, zasad stranica funkcionira tako da otkriva koliko se troši primjerice za kulturu, koliko za građenje i slično. Same pojedinačne isplate još nisu objavljene. Na stranici stoji da će i to biti "uskoro".

Gradonačelnik Hrebak objašnjava nam da je upozoren da bi objavom imena onih koji dobivaju novac iz proračuna mogao kršiti uredbu o zaštiti osobnih podataka.

- Mi želimo do kraja otvoriti financija, ali pravnici kažu da bi mogli biti u problemu i kršiti zakon ako objavimo imena fizičkih osoba, ali i Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima je nešto isplaćeno iz proračuna. Tvrtke i ostale pravne osobe ne bi trebale biti problem, ali pravnici su me upozorili da bi u slučaju neobjave svih isplata iz proračuna, onda tvrtke mogle tužiti jer su diskriminirane. Uredba umjesto da pomogne građanima, tako uskraćuje njihovo ustavno pravo da znaju kako se troši javni novac - objašnjava Hrebak.

Za točno tumačenje je pitao jedinu nadležnu, državnu Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Ali Hrebak kaže da već mjesec i pol dana nema službenog tumačenja smiju li ili ne objaviti podatke. Tek nakon današnje tiskovne konferencije, pozvan je na razgovor, što ne smatra dovoljnim jer Agencija bi trebala donijeti odluku.

Hrebak drži da je tumačenje uredbe otišlo u svoju suprotnost i apsurd.

- Sadašnji sustav transparentnosti je nedovoljan. Mogu reći da smo potrošili novac na neke poticaje, ali građani nikada ne bi saznali da sam primjerice da novac svojoj rodbini ili stranačkim kolegama. Mi želimo da se sve zna jer je to jedini ispravan način borbe protiv korupcije. Sadašnji model je jednostavno prebirokratski i potrošen je i s njim ne možemo naprijed. Ali kako ćemo to postići, ako se tumači da su osobni podaci iznad Ustava - kaže nam Hrebak i dodaje da mnogi gradovi i lokalni šerifi upravo i koriste uredbu kako bi poslovali netransparentno.

- Ali apsurd je da zakonski onemogućavamo one koji žele postupiti drugačije – zaključuje.

Ako Agencija dozvoli objavu podataka, u roku mjesec dana bi Bjelovar krenuo objavljivati sve podatke o isplatama iz proračuna.

Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka su nam poslali odgovor u kojem se pravdaju da Grad Bjelovar nije dao dovoljno informacija o aplikaciji koju će koristiti za objavu podataka.

"Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaprimila općeniti upit Grada Bjelovara iz kojeg nije bilo moguće konkretno utvrditi informacije o svim funkcionalnostima same aplikacije, a samim time i informacije o sadržaju i javnoj dostupnosti osobnih podataka. Slijedom navedenog, a zbog nedostatka detaljnih informacija nije bilo moguće dati konkretno i pravno utemeljeno mišljenje ove Agencije.U svrhu dobivanja svih potrebnih informacija o funkcionalnostima aplikacije i sadržaju osobnih podataka u istoj, predložen je sastanak predstavnika Grada Bjelovara i predstavnika Agencije za zaštitu osobnih podatka koji je dogovoren za srijedu 20. veljače 2019., a sve u svrhu utvrđenja usklađenosti aplikacije sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka te obvezama Grada Bjelovara u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka"