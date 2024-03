Kako ubijaju tajne službe? Vrh kišobrana umočen u otrov ili novičok na gaćama Navaljnoga

Navaljnog su ubili jednim udarcem u srce. To je stara metoda KGB-a. Prema onome što znam, on je dva i pol sata prije smrti bio u ćeliji na otvorenom. Zatvorenici inače nikad ne provode toliko vremena vani, temperature su tih dana padale i do minus 30 stupnjeva Celzijevih. Prvo su mu ‘uništili’ tijelo tako što su ga dulje držali na ekstremnoj hladnoći. Usporili su mu cirkulaciju na minimum. U tim okolnostima ubiti čovjeka postaje vrlo lako, ako osoba zna što radi i ima iskustva u tome. KGB je trenirao svoje operativce da ubiju čovjeka jednim udarcem u srce. To je njihov potpis, ispričao je u velikom razgovoru za The Times ruski disident i borac za ljudska prava Vladimir Osečkin.