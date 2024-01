Kako ukloniti božićno drvce bez nereda i gdje ga onda odložiti?

Nakon blagdana Sveta tri kralja 6. siječnja, odnosno od ove subote većina građana koji obilježavaju Božićne blagdane će raskititi svoja drvca. Kako su odabir većine još uvijek takozvana rezana drvca, njih je nakon uklanjanja ukrasa potrebno adekvatno zbrinuti, prenosi Bolja energija.

Prilično nezgodan problem je njihovo iznošenje iz stana, odnosno kuće. Kako su se mnoga drvca u međuvremenu osušila s njih masovno otpadaju iglice što kože napraviti pravi nered koji zahtijeva temeljito usisavanje. Kako biste izbjegli rasipanje iglica posvuda pomoći će vam ovaj zgodan trik s TikToka. Drvce jednostavno umotajte u plahtu i tako ga iznesite iz stana, odnosno kuće. To će vas poštedjeti dosadnog usisavanja, a jedino što trebate učiniti nakon što ste drvce iznijeli je temeljito otresti plahtu.

Nakon iznošenja drvca iz stana treba ga ispravno odložiti da bi bilo adekvatno zbrinuto. U principu, odvoz božićnih drvaca diljem Hrvatske počinje u ponedjeljak 8. siječnja. Za to različite lokalne zajednice imaju svoja pravila.

U Zagrebu građani mogu odložiti svoja drvca na najbliže zelene površine pokraj svojih domova, no pritom treba paziti da drvca ne ometaju promet niti zaklanjaju prolaz pješacima. Zrinjevac moli građane da drvca budu grupirana, odložena bez ukrasa i plastičnih vreća te da budu na mjestima koja su dostupna vozilima Zrinjevca. Nakon prikupljanja, drvca se odvoze na gradske kompostane, te će se od njih daljnjom obradom dobiti organski kompost. Umjetna drvca koja više ne namjeravaju koristiti građani Zagreba mogu pravilno zbrinuti u najbliže reciklažno dvorište.

U Rijeci su pravila nešto kompliciranija. Prikupljanje se vrši od 8. do 18 siječnja, a odvoz se obavlja po mjesnim odborima prema terminima naznačenima u tablici.

Foto: Komunalno društvo - Čistoća Rijeka

Građani Rijeke mole se za pridržavanje termina određenih za svaki mjesni odbor, a drvca se trebaju odložiti pored spremnika za otpad, a ne u spremnike za preostali miješani komunalni otpad ili u spremnike za odvojene vrste otpada. Građani Rijeke imaju i mogućnost samostalnog dovoza božićnih drvca u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića.

U Osijeku je građanima osigurano sedam lokacija za odlaganje božićnih drvca s kojih će se ona odvoziti tijekom siječnja. Lokacije su:

GČ Retfala – naselje Ljudevita Posavskog (parkiralište pored tržnice)

MO Višnjevac – park

GČ Donji grad – Vijenac Murse i Zeleno polje – kod okretišta tramvaja

GČ Novi grad – Sjenjak – kod robne kuće i kod Studentskog doma

GČ Tvrđa – Vijenac Ivana Meštrovića – kod NTL-a i „Četverolista“

GČ Industrijska četvrt – Bosutsko naselje – kod samoposluge NTL

GČ Jug II – kod Konzuma i kod OŠ Tin Ujević

Stanari višestambenih zgrada božićna drvca mogu odložiti i pored spremnika za komunalni otpad. I u Osijeku se božićna drvca koriste za proizvodnju komposta.

U Splitu će nakon blagdana Sveta tri kralja drvca skupljati Čistoća. Tamo će prikupljanje trajati tijekom cijelog siječnja. Čistoća moli sugrađane da drvca ni slučajno ne odlažu u kontejnere već isključivo pored spremnika za miješani otpad.

U Karlovcu je Tvrtka Zelenilo već počela s organiziranim prikupljanjem i odvozom odbačenih prirodnih božićnih drvaca. U Zelenilu mole građane da božićna drvca ne odbacuju po javnim površinama, već da ih odlože na zelene otoke uz posude i kontejnere u koje se svakodnevno odlaže komunalni otpad.

– Odlaganjem na navedena mjesta bit će nam znatno olakšano prikupljanje, utovar na vozilo, te odvoz odbačenih božićnih drvaca, navodi tvrtka u priopćenju.

Komunalac Koprivnica odvozit će božićna drvca 9. i 16. siječnja 2024. godine. Božićna drvca potrebno je odložiti pored najbližeg zelenog otoka na području grada, na prostoru Sajmišta ili na kompostani Herešin. U Koprivnici mole građane da drvca ne odlažu na javnu zelenu površinu ispred kuća ili stambenih zgrada jer se odvoz neće obavljati po ulicama.

VIO i Komunalno Zaprešić započinju 8. siječnja s prikupljanjem i odvozom božićnih drvca. Mole građane da odlože svoja drvca na javnu površinu gdje odlažu posude za odvoz otpada ili pored posuda za odvoz otpada (stambene zgrade).

Komunalno poduzeće Križevci obavještava građane kako će se sakupljanje i odvoz božićnih drvaca na užem području grada Križevaca organizirano provoditi u periodu od 8.–12.1.2024. godine od 7 sati ujutro prema redovnom rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada. Božićna drvca treba odložiti na dostupno mjesto pored spremnika za otpad.

Bjelovarski Komunalac s akcijom sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja božićnih drvaca na području grada počinje u 8. siječnja, a akcija traje do petka 12. siječnja. Iz Komunalca mole građane da božićna drvca ne bacaju po javnim površinama već da ih odlože na vidljivo mjesto pored spremnika za biorazgradivi otpad i to na dan redovitog odvoza mješovitog komunalnog i biorazgradivog otpada najkasnije do 7 sati. Uz to mole građane da drvca ne vežu žicom i ne odlažu u PVC vreće.

S obzirom na to da su pravila diljem Hrvatske prilično različita savjetujemo da se prije odlaganja božićnog drvca informirate putem lokalnih medija ili komunikacijskih kanala tvrtki koje su zadužene za odvoz božićnih drvca.