Kako uštedjeti na računima za grijanje ove zime? Postoji samo jedno zakonski moguće rješenje

Stigla je jesen, s njom i zahlađenje, a uskoro će i zima. Iz Vlade su najavili smanjenje subvencija za energente, a također i da će cijene energenata porasti za oko 10 do 15 posto. Nadolazeća sezona grijanja bit će skupa, a građani se pitaju kako će njihova primanja podnijeti ovakvo poskupljenje režija. U trenutku kada dolaze najave o poskupljenjima energenata, stanovnici zagrebačkog kvarta Savica dobili su poruke u sandučićima kako moraju ugraditi razdjelnike topline inače im prijeti kazna i do 6000 eura.

- S obzirom na to da ste u cijeloj zgradi ugradili razdjelnike 2014. godine, a ističe im valjanost baterije prema Zakonu o tržištu toplinske energije, dužni ste zamijeniti, odnosno postaviti nove, kako bi ih se moglo pravilno i točno očitavati. Baterije kao takve nije moguće mijenjati, nego se mijenja cijeli razdjelnik. Ako to ne učinite, primijenit će se čl. 50 istog Zakona koji propisuje kaznu za fizičku osobu u visini od 1327,23 do 6636,14 eura - pisalo je u obavijesti jedne zagrebačke tvrtke za sustave grijanja, prenosi Lider.

Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba i diplomirani pravnik kaže kako je bilo za očekivati da će doći do poskupljenja energenata i smanjivanja subvencija za iste.

- Poruka koju su građani ovih dana dobili u sandučićima nije primjerena jer je bazirana na strahu i nekoj vrsti prijetnje iako ima pravno uporište. Zamjena baterija odnosno ugradnja novih razdjelnika nakon deset godina uopće nije regulirana zakonom, ali jest ugovorom između ovlaštene tvrtke i krajnjeg kupca. Koliko znam krajnji kupci obvezali su se na to, a cijena promjena baterije i cijena razdjelnika faktički su jednake tako da tu ne proizlazi nikakva šteta za krajnje korisnike - pojasnio je Vladanović za Lider.

Vladanović dodaje kako većina građana još nema svijest o tom zakonu i obvezama odnosno sankcijama koje iz njega proizlaze.

- U tim člancima propisana je obveza svih vlasnika samostalnih uporabnih cjelina u zgradi ugraditi uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, odnosne razdjelnike. Također, isti zakon propisuje i kazne od 1500 do oko 6000 eura za krajnje vlasnike koji tako ne postupe - naglasio je Vladanović.

Vladanović ističe kako je ugradnja razdjelnika jedino legitimno i zakonski moguće rješenje kojim potrošači mogu sebi omogućiti niže iznose režija.

- Ugradnja razdjelnika u dijelu javnosti svojevremeno je negativno dočekana i smatrana je nekom vrstom nameta, a to nije točno. Naime, manji dio građana je smatrao da će ugradnjom razdjelnika jednostavno prestati plaćati račune ili da će oni biti nezamislivo niski. Naravno da to nije istina. Istina je da računi mogu biti dosta jeftiniji. Treba znati da razdjelnici imaju dvojako značenje. Prvo je ušteda energije, a drugo racionalizacija troškova. Zgrade i stanovi koji nemaju ugrađene razdjelnike praktično plaćaju račune po korektivnom faktoru i koeficijentu 2. To u prijevodu znači da će vlasnik stana koji nije ugradio razdjelnike plaćati znatno više račune za grijanje nego onaj vlasnik stana koji se odlučio na ugradnju razdjelnika. To je objektivna činjenica - kazao je Vladanović i dodao kako ugradnja razdjelnika omogućuje i do 25 posto niže račune.

- Kada se razgovara na ovu osjetljivu temu, građani uglavnom u prvi plan stavljaju vlastite financijske interese i pri tome samo u tragovima razmišljaju o općem dobru na kojem se u osnovi zasniva ideja o energetskoj učinkovitosti. To je prije svega posljedica neinformiranosti građana, a odgovornost za takvo stanje u hrvatskom društvu uglavnom leži na nositeljima vlasti koji nisu shvatili da s građanima treba komunicirati i izvan izbornih ciklusa - poručio je Vladanović.