Tomašević je pozvao građane da prijeđu u GPZGO: 'Nema rizika, plin je jeftiniji. Rok je 23. rujna'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je pozvao građane Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, koji su dosad bili korisnici Gradske plinare Zagreb - Opskrba (GPZO), da do 23. rujna zatraže da ostanu u GPZO-u i ako to naprave imat će 10 centi jeftiniji plin po megavtsatu od Međimurje-plina.

Ključna stvar je, kaže Tomašević, da ako građani, koji su dosad bili korisnici GPZO-a ne potpišu novi ugovor i zahtjev da ostanu u GPZO-u, će automatski 'otići' na Međimurje-plin 1. listopada, jer je ta tvrtka dobila koncesiju za opskrbu plinom.

Znači, imaju rok do 23. rujna da kad poštom dobiju pismo od GPZO-a, vrate ugovor i obrazac za promjenu opskrbljivača, i tada, ako to naprave, će ostati na GPZO-u.

Tomašević je rekao i da građani koji još uvijek nisu poštom dobili pismo od GPZO-a, ne moraju čekati to pismo nego već sada mogu otići na web stranicu GPZO-a, ispuniti obrazac i elektronski to riješiti. Kaže i da ne moraju ići u poštu nego mogu i fotografirati potpisani ugovor i poslati ga GPZO-u e-mailom, a mogu i na tri mjesta otići u poslovnicu i prebaciti se na GPZO. Centar za korisnike GPZO-a produžio je radno vrijeme do 19 sati.

Bitno je, kaže Tomašević, da kad građani potpišu ugovor s GPZO-om, u tih godinu dana se jamči ta cijena i GPZO im mora isporučiti plin. Tako da građani nemaju nikakav rizik a imaju 10 centi jeftiniji plin. Tomašević nije želio komentirati najavu Međimurje-plina da će ići i oni ići s nižom cijenom od one koju su prvotno najavili, upitavši kako da to komentira, kad nisu rekli kolika će biti ta cijena.

Porezna reforma smanjit će porezne prihode gradova i općina

Tomašević je kazao kako ne može govoriti o pojedinostima vezanim za porez na nekretnine dok ne vidi cijeli paket porezne reforme koji će "definitivno smanjiti porezne prihode gradova i županija".

- Moram gledati proračun u cjelini za sljedeću godinu i tek kad vidim sve porezne izmjene koje će Ministarstvo financija predstaviti, tada ćemo moći dati odgovor - kazao je. Ističe i kako "ispod radara" prolazi najava ministra financija da će osobni odbitak povećati na 600 eura, što će direktno smanjiti prihode gradova.

A o tome smatra li da je dobar način da se određuje porez na nekretnine po gradu, ili bi se trebao određivati po vrijednosti nekretnine, Tomašević kaže da je paušalni porez bio minimalan a porez na vikendice je bio maksimalan te su u Zagrebu išli na maksimalan za jedno i drugo, odnosno na jednak tretman onih koji imaju nekretnine za iznajmljivanje bilo da žive ili ne žive u Zagrebu.

Zagreb: Otvorenje novog vrtića u Gajnicama i konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ističe i kako je paušalni porez od 200 eura godišnje po krevetu neadekvatan. Nema niti jedan glavni grad, niti država u EU, da imaju manje porezno opterećenje za one koji iznajmljuju turistima od onih koji iznajmljuju za stanovnike tog grada. Smatra da je to jedan od razloga zašto najamnine stanova "idu u nebo".

Poručuje da imamo "veliku krizu stanovanja", u Zagrebu je 55.000 praznih stanova i problem je u tome da nitko ne oporezuje stanove koji se uopće ne koriste.

Dolenec: U gradskim vrtićima 190 slobodnih mjesta

Tomašević je danas otvorio novouređeni područni objekt DV Kustošija u Gajnicama, koji je šesti vrtić otvoren u njihovom mandatu, dakle unatrag nešto više od tri godine.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da su u srpnju izvijestili da je u gradske vrtiće bilo neupisano 1665 djece, no danas su, u odnosu na srpanj, u gradske i u privatne i vjerske vrtiće upisali još 1675 djece, drugim riječima "efektivno su na nuli". Rekla je da sada u gradskim vrtićima imaju 190 slobodnih mjesta.

Zagreb: Otvorenje novog vrtića u Gajnicama i konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL