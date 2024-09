Butković: Rasle su plaće i mirovine, poskupljenje struje i plina neće biti veliki teret

S obzirom da je došlo do povećanja prosječne i minimalne plaće i mirovina, 10 posto veće cijene plina i struje neće biti veliko opterećenje za hrvatske građane, izjavio je u srijedu ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prilikom obilaska obnovljene pruge Zabok – Krapina.

Vlada radi na tome da se standard hrvatskih građana ne pogoršava nego poboljšava, kazao je Butković dodavši da su sve mjere koje su donijete ranije bile dobra stvar za građane.

„Sada smo došli u situaciju da smo dio tih mjera ostavili na snazi, doći će do 10 posto povećanja cijene plina i struje, a ja ne očekujem da će, s obzirom da je došlo do povećanja prosječne plaće, minimalne plaće i mirovina, to biti veliko opterećenje za hrvatske građane”, rekao je.

Na pitanje je li se pripremaju olakšice za kupnju stanova u novogradnji, Butković je odgovorio kako je jedan od najvažnijih prioriteta Vlade izrada Nacionalnog plana stambene politike s akcijskim planom.

„To je u nekoj završnoj fazi ,on će vrlo brzo ići u javno savjetovanje. Glavni cilj je povećanje dostupnosti stambenih jedinica, uređivanje dugoročnog najma uz ograničenje kratkoročnog, da se regionlana nejednakost i dostupnost stanova izjednači, da to bude prihvatljivo ljudima”, kaže Butković.

Kada je riječ o porezu na nekretnine, Butković tvrdi da se ne uvodi ništa što u Hrvatskoj već ne postoji. Nije svugdje isto imati vikendicu i drugu nekretninu, radi li se o kontinentu ili o moru, sve to skupa uzimamo u obzir, a rasprava još uvijek traje, poručio je.

"Već imamo porez na kuće za odmor, imamo i komunalnu naknadu koju plaćaju jedinicama lokalne samouprave i jako je bitno da taj porez bude pravedan”, naglasio je ministar.

Istraga u Jadroliniji još traje

Istraga u Jadroliniji još uvijek traje, a Butković ističe da je pogibija radnika velika tragedija koja se dogodila prvi puta u 77 godina Jadrolinije.

"Sutra ću ići na saborski odbor, razgovarat ćemo konstruktivno o stanju u Jadroliniji, to je strateška tvrtka, prevažna je za Hrvatsku”, rekao je Butković dodavši kako treba paziti da se ne ugrozi stabilnost Jadrolinije i time pomogne konkurenciji.

„Očekujem konstruktivnu i političku raspravu jer oporba čitavo vrijeme pokušava napasti Vladu, ministarstvo i Upravu Jadrolinije. Nadzorni odbor bit će ovaj tjedan na sjednici Vlade, imamo novo rješenje, uputili smo prijedlog”, kazao je Butković ne željevši otkriti o kome je riječ.