Kakva su prava djeteta ako mu roditelj pomoć traži na ‘fejsu’?

Više od 4600 učenika osnovnih škola i ove godine trebat će pomoć u nastavi. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, to je gotovo dvostruko više nego prije pet godina. No dio će njih bez tog pomoćnika zbog zbrke u sustavu i ostati. Ministarstvo obrazovanja ovog je ljeta tek u kolovozu objavilo javni poziv za zapošljavanje pomoćnika, što je za osnivače i škole značilo da do početka nastave nisu uspjeli zaposliti sve potrebne pomoćnike. Oni koje su zaposlili dobili su ugovore o djelu, koji im ne jamče radna prava, kao ni prava na burzi kad im istekne angažman u školi. Bez pomoćnika, mnoga djeca nastavu pratiti ne mogu, a alternative nema. Jer svi oni po zakonu u školu moraju ići i imaju pravo na školovanje prema svojim mogućnostima, u zdravom okruženju. Pa očajni roditelji i ove jeseni vuku za rukav poznate te pišu objave na društvenim mrežama.