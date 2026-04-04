Kakve veze ima Trump s vašim novčanikom? Drž'te se... Padamo! Proždire nas inflacija

Marko živi sam. Ima 72 godine i 400 eura mirovine. Kad plati režije i kupi osnovne namirnice, ostane mu pedesetak eura za sve ostalo - lijekove, odjeću, neplanirane troškove. Nema tu prostora za pogreške. Novi inflacijski udar uzet će mu i tih zadnjih 50 eura. Kad to nestane, nestaje i ono malo sigurnosti koje je imao.