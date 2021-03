Pročelnik Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, Pavle Kalinić komentirao je činjenicu da se godinu dana nakon potresa u Zagrebu ništa nije napravilo.

Za N1 je objasnio kako je razlog tome što nije postojao zakon, odnosno jer se "država nije snašla".

- Nije imala strukturu koja može intervenirati, službe, nije imala to ni kada se dogodilo u Petrinji, Sisku i Glini. Ovdje je bila velika sreća što se dogodilo za vrijeme korone i u nedjelju ujutro, sreća da na ulicama nije bilo puno ljudi - rekao je Kalinić.

Zahvalio se i navijačima Dinama, Bad Blue Boysima koji su odmah pritekli u pomoć Petrovoj bolnici.

Poručio je kako je nezadovoljstvo građana opravdano i da je krenulo "prepucavanje na razini Vlade, tko je trebao što napraviti". Tvrdi da sve što se događa u Zagrebu ne može provesti sam Grad, već se treba provoditi po zakonu.

- Ključna je statička obnova zgrada, a ovo da se popravljaju fasade, to je bacanje novca - rekao je.

- Koliko se država nije snašla dovoljno govori to da sam ja preko radija, nakon prvog potresa kad su se ljudi vraćali u kuće, rekao da ne ulaze jer postoji opasnost od serije potresa, oni su govorili da ja širim paniku i da me treba uhititi. To dovoljno govori o tome koliko se država nije snašla - dodao je Kalinić.

Što se statičke obnove tiče, poručio je da bi se tada spriječila pogibija i u slučaju najjačeg potresa koji može pogoditi Zagreb, onaj jačine 6,3 ili 6,4.