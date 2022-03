Kalinić o padu letjelice: Vojni rok je zamrznut. Vidim da je i protuzračna obrana zamrznuta

Bivši šef Ureda za hitne situacije Pavle Kalinić komentirao je pad letjelice u Zagrebu.

- Nisam bio tamo, ali po informacijama koje imam radi se o bespilotnoj letjelici iz sovjetskog doba Tu-141, ali to ne možete uzeti sa stopostotnom sigurnošću. Jako velika sreća u ovoj nesreći je da nemamo mrtvih ni ozlijeđenih. Automobili se mogu popraviti, radi se o materijalnoj šteti, ali imali smo sreće da to nije palo kada ima ljudi na Jarunu, moglo je pogoditi neku zgradu ili školu. Trebamo biti presretni što se to tako dogodilo - rekao je Kalinić.

Kalinić se pita i koliko je Hrvatska vojska nepripremljena kada se nešto ovakvo moglo dogoditi.

“Jučer sam saznao da vojni rok u Hrvatskoj nije ukinut nego zamrznut, a vidim i da je naša protuzračna obrana isto zamrznuta. Tako da je dron zalutao, došao do Zagreba, niti ga je tko vidio. Tek lijepo kad je pljusnuo onda je policija intervenirala na poziv građana, prema tome to pokazuje u kojem je katastrofalnom stanju ono što se naziva HV”, rekao je Kalinić, prenosi Index.