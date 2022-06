Kalinić: Pa i u mom uredu se zapošljavalo preko veze. Sve ide preko štele, što se čudite?!

Jedan od bivših Bandićevih suradnika Pavle Kalinić za RTL Direkt komentirao je presudu u slučaju u aferi Agram.

- Kad je afera krenula najavio sam da će to morati završiti oslobađajućom presudom jer što se tiče skupljanja otpada ili smeća, to je bila čista situacija da tvrtka koja je imala 0,22 posto u gradu, kad je dala cijenu od 500 kuna po toni, a onaj tko ih je hapsio tonu je plaćao 2 tisuće kuna. Vidjelo se da se radi o političkom obračunu s Milanom Bandićem, a kolateralnom žrtvom je bila tvrtka Cezar - kazao je te dodao da Bandić, što se tiče afere Agram, sigurno ne bi završio u zatvoru.

Sud je potvrdio da se u Zagrebu zapošljavalo preko veze, a Kalinić je kazao kako je to u Hrvatskoj normalno.

- Imali ste promjene ministarstva, ne ide se u to je li netko kompetentan za posao nego trebamo nekog iz Slavonije. Radi se o lobiranju da ne bi došlo do pobune ovakve ili onakve, da ne bi došlo razmimoilaženja i to se tako slaže. Pogledajte kako su se radila ministarstva, sve je bilo preko štele. Sad je još gore. Godinama ponavljam da je Hrvatska kapilarno korumpirana. Kada imate natječaj za posao, kad netko prođe, ovi koji su izgubili nisu ljuti zbog toga što je ta osoba prošla, nego zato što njihova veza nije bila dovoljno jaka da bi to mogla posložiti na način kako im odgovara. Zadnji pokušaj da će se davati da će kompjuter odrađivati, normalno da ovisi tko programira kompjuter. To je kako kad ste imali prijamne ispite, prvo je uvedena državna matura da se spriječi upis preko veze, iduće godine su to preskočili i vratili se na isto. Najveći pritisak je bio vezan za medicinu, za dobivanje specijalizacija. Svi koji kažu da to nije tako pričaju bajke, bez obzira radi li se o Varaždinu, Dubrovniku, Puli ili Vukovaru, svugdje je ista priča. Bivša vlast Milana Bandića je bila kriminalna uključujući mene, sad ste dobili novu vlast koja se zove Možemo, kako dolaze ljudi koji su igrom slučaja iz Možemo iz SDP-a. Je li to došlo preko natječaja ili moralnoj i političkoj podobnosti - kazao je Kalinić.

'Svi se u Hrvatskoj čude da se ljudi zapošljavaju preko veze'

- Uvijek netko traži nešto bez obzira o čemu se radi. Dok sam bio student radilo se preko Student servisa. Tamo su ljudi dobivali dobre poslove preko veze. Ako ste htjeli dobiti posao da nije određena satnica nego se ide na pogodbu to su dobijali odlikaši ,kao što su dobijali poslove na bilo kom fakultetu. Odlikaši pod navodnim znakovima, imali su mamu i tatu, pa se nazvalo, pas u bili u SK, pa kad je prošlo to vrijeme u HDZ-u ili bilo kojoj drugoj stranci. Svi se u Hrvatskoj čude da se ljudi zapošljavaju preko veze. Da ljudi se u Hrvatskoj zapošljavaju preko veze. Uzmimo Jugoslaviju, tko je u Jugoslaviji dobio specijalizaciju iz dermatologije, a da tata nije iz Centralnog komiteta - dodao je Kalinić.

- Jedina promjena između Jugoslavije u zapošljavanju i Hrvatske je bilo što je tad bio glavni SK, a sad kad dođe druga stranka na vlat, zove li se HDZ, SDP ili XY, ali uvijek je preko veze - smatra.

'U mom uredu su mnogi bili zaposleni preko veze'

Otkrio je kako su i u njegovom uredu mnogi bili zaposleni preko veze.

- U mom uredu su mnogi bili zaposleni preko veze, ali se uglavnom u svakom slučaju gledalo da bude zaposlen netko tko zna nešto raditi. Kad je bio potres ili pandemija, ured je imao odgovore na to jer je bio pripremljen i radilo se, a ljude koji su bili nesposobni guralo ih se u stranu, jer kad se nešto dogodi izlaze ljudi koji nešto znaju. Isto kao i u ratu, imali ste ljude koji su bili postavljeni, križni stožeri to je bio HDZ. Ja sam došao na teren gdje je čovjek bio šef kriznog štaba i bio je slijep, sigurno je bio preko veze, nije bio u vojsci. Nemam ništa protiv njega, ali to nije mogao biti. Ili ste gubili položaj ili te talente makli u stranu - kazao je Kalinić.

Komentirao je i je li se ikad suprotstavio Bandiću po pitanju zapošljavanja preko veze.

- Nije točno da su ga svi ljudi slušali. Ispada da je kriminalac broj jedan. Volio bih vidjeti kako se ljudi zapošljavaju u Ministarstvu pravosuđa, kako se postaje sudac. USKOK ima posla i u samom USKOK-u. Može se to riješiti i to je dugotrajan proces. U Hrvatskoj se trebaju početi rješavati Sveučilišta, a to znači da treba dovesti značajan broj ljudi izvana koji bi bili profesori i to je dugotrajan proces, ne može se riješiti preko noći. Zagrebačko, riječko, osječko Sveučilište, da tu priču povuku za sobom. Za sve je potrebna veza. To ne možete promijeniti sada. Da bi se to promijenilo treba krenuti odmah, ali trebate 2 ili 3 generacije da se vidi pomak - kazao je Kalinić.

'U politici nema preniskog udarca, sve je dozvoljeno jer ostaju oni koji pobjede'

Osvrnuo se i na seks skandal u Splitu.

- Meni je žao što se to dogodilo invalidnoj osobi tako kako se dogodilo. Oni su pokazali da nisu dorasli poziciji u kojoj se nalaze. Nalaze se u ponovljenim izborima i konkurencija će iskoristiti svaku priliku. U politici nema preniskog udarca, sve je dozvoljeno jer ostaju oni koji pobjede. Puljak i njegova ekipa su se pokazali kao najozbiljniji kandidati da to uzmu, a vladajućoj stranci na državnoj razini ili bilo kojoj drugoj to ne odgovara i išli su udariti tamo gdje je najbolje. Zamjenik je imao dosta incidenata i pokazalo se da su imali invalidnu osobu s tim, pokušali su to uvezati i nanijeli su štetu Puljku i ekipi - smatra.

Komentirao je i skandal Zvonimira Šostara sa striptizetama s obzirom da taj skandal Šostaru i nije naštetio.

- Nije jer smo patrijarhalno i primitivno društvo. Takve stvari u Hrvatskoj ne štete, malo smo zaostali u tom razvoju - kazao je Kalinić.

Najčitaniji članci