Karolina Vidović Krišto: Od lovca na 'pedofile i gejeve' do borca za opću pravdu i poštenje

"Sigurno ćemo biti napadani sa svih strana", poručila je Karolina Vidović Krišto, bivša saborska zastupnica Domovinskog pokreta, najavljujući osnivanje svoje političke stranke.

Zvučalo je to više kao izraz optimizma, nego nekakve bojazni. Marginalci, a Karolina Vidović Krišto svakako spada među takve, svoj utjecaj u politici odavno mjere količinom napada i kritika, a ne eventualnih pohvala.

Samo, zašto bi uopće netko - a kamoli sa svih strana - napadao stranku prilično nebitne političarke i marginalne saborske zastupnice?

Možda ni ovom prilikom ne bi trebalo pridavati veliku pažnju novom projektu pretjerano ambiciozne političarke kad se kroz njega ne bi oslikavao trend koji uzima sve više maha u političkom životu.

Ideologija se baca u arhivu, sada se navlače populističke kukuljice.

Jasenovac i pedofili

Karolina Vidović Krišto uzletjela je u političku i medijsku orbitu na valu klerikalnog konzervativizma. Kao novinarka HTV-a otvarala je prostor lažima o ustaškom logoru Jasenovac, otvoreno je optuživala hrvatske pisce i znanstvenike da promoviraju pedofiliju. Borila se protiv Spolnog odgoja u školama, najavljivala da će "Hrvatska ustati protiv abortusa" i tvrdila da su "85 posto pedofila homoseksualci".

Danas, Karolina Vidović Krišto osniva stranku koja se zove Odlučnost i pravednost. Promovira se kao borac protiv afera, korupcije, krađe, protiv "korumpiranih mainstream medija", ona danas ne govori o "pedofilima i gejevima", već o "odlučnim i hrabrim ljudima koji će se boriti za pravdu".

"Državu treba urediti da bi svi bili jednaki pred zakonom", kazala je Vidović Krišto na N1 televiziji. Osim kad se tim zakonom trebaju urediti ista prava, primjerice, istospolnim parovima.

S pedofila na političare

Ali nakon pedofila, homoseksualaca i liberala Vidović Krišto prebacila se u lovca na korumpirane političare i povlaštenu političku elitu.

I to je trend koji zahvaća sve veći dio političke scene, naročito one koja pripada raspadnutoj konzervativnoj desnici.

Svi se guraju u nekadašnji živozidaški prostor: i klerikalni i konzervativni Most, i navodni ljevičar Zoran Milanović, i odbačeni Miroslav Škoro, i novoprobuđeni Hrvoje Zekanović, a sada i Karolina Vidović Krišto.

Koja poprima konture nepriznatog političkog djeteta Kolinde Grabar Kitarović i Mislava Kolakušića.

Uvođenje reda

"Ja sam tu da služim hrvatskim građanima i da se uvede reda u ovu državu", kaže ona.

Ono što se nekad u političkom repertoaru prodavalo kao reforma, sad se naziva "uvođenjem reda". A takvo uvođenje reda tipično je za autokratske režime i diktature. Naročito kad se to radi u "službi građana".

I tako, donedavno ideološki izrazito profilirana i obilježena novinarka i političarka, krenula je u prodavanje političke općologije u kojoj se svatko od građana zgađenih velikim strankama i ideološkim ratovima, te istodobno frustriranih raspadom institucija, korupcijom i nesigurnošću, može pronaći.

Odlučnost i pravednost takvoj publici zvuči idilično poput ljetnog koktela na pješčanoj plaži. Ili janjetine na ražnju, ovisno o ukusima.

Matija Gubec

Most je prvi prodao takvu priču na izborima 2015. godine, kad se iz klerikalnog i konzervativnog okrilja Hrasta i Katoličke crkve prometnuo u prodavača reformi i jamca novog uređenja države. Mnogi su tada na to nasjeli, samo da bi Most kasnije uveo u Vladu i Tomislava Karamarka, i Zlatka Hasanbegovića, i Miju Crnoju...

Danas Karolina Vidović Krišto odbacuje ideološka obilježja, retoriku i ikonografiju, da bi se predstavila kao odlučni borac za pravdu. Nešto poput Matije Gupca.

Bolji život

Kao što se tvrda desnica s ustaša i ZDS postupno prebacila na gejeve i žene, tako se sada prebacuje na pravednost i poštenje, na jednakost pred zakonom, na poruku Karoline Vidović Krišto koja se bori za to da "svaki hrvatski građanin može pošteno živjeti od svoga rada".

Hoće li, međutim, u tom životu smjeti raspolagati svojim tijelom, birati seksualne partnere, usvajati djecu i govoriti protiv ustaša, već je pitanje za drugu raspravu.

I tu se krije paradoks nove inicijative Karoline Vidović Krišto: da osoba koja je konstantno napadala i etiketirala ljude sada nastoji izgraditi svoj položaj na političkoj sceni tvrdnjama kako će "sigurno biti napadana sa svih strana".

Možda će joj biti lakše ako i to ubroji u ono svoje "uvođenje reda".

Najčitaniji članci