Kalmeti se sudi ispočetka: 'Ovo nema nikakve veze sa mnom'

Nakon što je USKOK izmijenio optužnicu protiv Božidara Kalmete i ostalih, bivši Sanaderov ministar ponovio je da nije kriv.

- Ostajem kod svih svojih ranije iznesenih obrana u ovom postupku. Izmijenjenu optužnicu odbacujem jer inkriminacije nemaju nikakve veze sa mnom - rekao je Kalmeta, bivši HDZ-ov ministar iz Vlade Ive Sanadera, optužen u aferi HAC - Remorker.

Riječ je o ponovljenom suđenju za optužbe iz 2007. i 2008., a prva optužnica podignuta je 2016. Osim Kalmete, krivnju su u svojim obranama ponovo zanijekali i Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić.

Svi oni su ostali kod svojih ranije iznesenih obrana, a Livaković i Mikulić tvrde da su i matematički analizirali za što ih se tereti, i to na temelju nalaza financijske vještakinje te presuda nakon priznanja krivnje nekim njihovim bivšim suoptuženicima koje Mikulić zove pokajnicima. Kažu da su analitički utvrdili da nitko od optuženih nije mogao primiti nikakav novac.

Livaković je u nadopuni svoje obrane rekao kako nema niti jednog dokaza da je on na nekog utjecao ili ga nagovarao da njemu omogući nepripadnu financijsku korist od preko 10 milijuna kuna.

- Izmijenjena optužnica je loše izmišljena konstrukcija - zaključio je.

Njegova obrana je najavila da će sudu priložiti 'mapu imovine Josipa Sapunara', jednog od glavnih svjedoka koji je na samom početku priznao krivnju i nagodio se s Uskokom. Prema optužnici, trag izvlačenja novca iz HAC-a preko tvrtki Igora Premilovca, staje upravo kod Sapunara, a vjerodostojnost njegovih iskaza propitkivao je i Mikulić.

- Zanimljivo je da čovjek ne zna koliko je velik stan u kojem živi, koji ne zna što sve ima od imovine, u svojim iskazima na sudu točno zna koju sumu je kome dao i to nakon što je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om - rekao je.

Djela stara 20 godina

Izmijenjenom optužnicom Kalmeta se tereti da je za Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvitka 2007. i 2008. od Fimi medije naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske, za potrebe političke promidžbe 2007. iako financiranje političke promidžbe iz državnog proračuna nije bilo dozvoljeno, no zato se više ne tereti da je dio od oko 15 milijuna kuna koji su preko tvrtke Remorker izvučeni iz HAC-a završilo u njegovom džepu. Ranije ga se teretilo da je od novca izvučenog iz HAC-a imao nepripadnu imovinsku korist od malo više od 500.000 eura, sada se tereti da je nepripadnu imovinsku korist imao samo vezano za Luku Gaženica i to od 222.222 eura. Izmijenjenom optužnicom Kalmeta se tereti da je kao ministar zlorabio položaj i ovlasti te tako omogućio Zdravku Livakoviću da od novca koji je izvučen iz HAC-a preko Remorkera, dobije oko 10 milijuna kuna. U prijašnjoj optužnici, Kalmeta se teretio da je i on dobio dio od tih 10 milijuna kuna, odnosno 1,4 milijuna eura.



Prva optužnica podignuta je u studenom 2016., a prva nepravomoćna presuda koju je Vrhovni sud kasnije dijelom ukinuo, donesena je 2019. Ponovljeno suđenje je počelo 2023., a optužnica je te godine također činjenično mijenjana. USKOK tvrdi da je novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, te da je iz Vijadukta preko Remorkera izvučeno oko 1,5 milijuna eura, od čega je Livaković protupravno zadržao skoro 1,4 milijuna eura, dok je Kezele protupravno zadržao oko 100.000 eura. U tom djelu Kalmeta se tereti da je iskoristio svoj položaj kako bi drugima omogućio da steknu znatnu korist. U točci dva ga se tereti da je protupravnu imovinsku korist pribavljao i sebi i drugima, pa je on protupravno stekao 222.222 eura. Za isti iznos se terete i Livaković i Sandro Vukelić. Kalmeta je optužen i da je osiguravanjem posla Fimi mediji za izradu filma Prometna renesansna Hrvatske, proračun oštetio za 81.247 eura, a tužiteljstvo je vezano za taj iznos u ime države postavilo imovinsko - pravni zahtjev.

