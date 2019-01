Kalmetina obrana: 'Nema tih para zbog kojih bih se šporkao'

Rođen sam u Zadru kao i moji preci. U Zadru žive i moja djeca i unuci a nadam se i da će veći dio mojih potomaka živjeti u njemu i zato mi nije svejedno što će se o meni govoriti kad me ne bude. Sve moje znanje, trud i najbolje godine uložio sam u razvoj Zadra, a kao ministar i u razvoj RH i nema tih para zbog kojih bi se šporkao i upropastio ono što sam napravio, rekao je Božidar Kalmete u svojoj obrani.

Dijelio tuđi novac?

Uskok ga, podsjećamo, tereti da je kao ministar prometa povezao ljude iz svojeg ministarstva, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta te da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Osim toga tereti ga se i da je narudžbom promotivnog filma “Prometna renesansa Hrvatske” ministarstvo koje je vodio oštetio za 600.000 kuna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bivši HDZ-ov ministar u sudnici Županijskog suda u Zagrebu ustvrdio je kako je tijekom suđenja ispitano 90 svjedoka i da nije čuo niti jednog koji bi ga teretio ili ga povezivao s bilo kakvim nezakonitim radnjama navedenim u optužnici.

Izvukli milijune iz HAC-a

- Mene su branili i Uskokovi svjedoci, materijalna dokumentacija i financijska vještakinja. Svojih svjedoka nisam imao jer se nemam od čega braniti - kazao je Kalmeta. Dodao je kako se tijekom njegova mandata na čelu "megaministarstva" sve radilo po zakonu i pravilima. Uskok tvrdi da su građevinske firme, da bi dobile poslove na izgradnji cesta tvrtkama Igor Premilovca, fakturirale račune za neobavljene konzultantske usluge. On bi uzeo 20 posto, a ostatak dao dalje pa su na taj način izvlačeni milijuni za čelništvo HAC-a, a Uskok tvrdi i za Kalmetu.

Nitko nije vidio da Kalmeta daje ili prima novac

Nitko od svjedoka nije rekao da je dao novac Kalmeti ili vidio da ga prima. Josip Sapunar, koji se nagodio s Uskokom za kaznu, rekao je kako je novac davao Zdravku Livakoviću te da mu je ovaj rekao da novac ide za Zadar, a osječki poduzetnik Drago Tadić, bivši direktor Osijek-Koteksa osuđen zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda kako bi se oslobodio Branimir Glavaš, koji je od Uskoka dobio oprosnicu, znatno je ublažio iskaz na suđenju. On je 2013. nedvosmisleno rekao da je “to bilo čisto izvlačenje novca za Sapunara, Livakovića i Mikulića” te da mu je “Sapunar rekao da se novac plaća po nalogu iz Ministarstva, Kalmete i Livakovića”. Na na suđenju u rujnu 2018. tvrdio je kako mu je Sapunar spominjao “ministarstvo” na temelju čega je zaključio da se radilo o Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture pa je slijedom toga mislio da iza izvlačenja novca iz HAC-a stoje ministar Kalmeta i njegov tadašnji državni tajnik Livaković.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- S Dragom Tadićem nikad nisam ni kavu popio. S njim nisam ni o nogometu razgovarao - rekao je Kalmeta dodavši kako je Tadić, kao direktor tvrtke Osijek-Koteks, prisustvovao otvorenjima kad su se pojedine dionice autocesta puštale u rad. Pravomoćno osuđen zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda Tadić je pobjegao u BiH.

'Ispada da je to bila moja prćija'

- Uskok tvrdi da sam ishodio imenovanja suoptuženika, a ja ih, osim Zdravka Livakovića nisam osobno ni poznavao dok nisam došao u ministarstvo. Ispada da je to bila moja prćija, feud, leno i da sam mogao raditi što sam htio, no to nije bilo tako i nitko to od svjedoka nije ni naveo - branio se Kalmeta. Rekao je kako je dio suoptuženika već bio u sustavu, kako se radi o vrhunskim stručnjacima i da su kao takvi nastavili raditi kad je postao ministar. Dodao je i da se u optužnici navodi kako je kao resorni ministar naložio da se pristupna cesta Zadar 2 - Gaženica projektira kao brza cesta i tako podigao cijenu izgradnje znajući da će se određenim postotkom okoristiti i on i drugi.

- Pripreme za izgradnju ceste počele su davno prije nego sam postao ministar. To je morala biti brza cesta,a Hrvatske ceste a ne ja su odredile trasu kojom će cesta proći. Da se mene pitalo ja bih se autocestom spojio sa Zadrom. U sam postupak javnog natječaja i odabir izvođača nisam se petljao niti me je za to bilo briga. Za odabir izvođača saznao sam kad je sve bilo gotovo,a o kooperantima sam čitao u novinama - branio se Kalmeta.

Uskok je Kalmetu optužio i da je kao ministar od Fimi medije, bez da je za to bilo potrebe, naručio izradu filma “Prometna renesansa Hrvatske” i oštetio ministarstvo za 600.000 kuna.

- Tvrdim da je u ingerenciji ministra, a ne Uskoka da procijeni što je potrebno ili ne. Potrebe za filmom su postojale, nisam nikome pogodovao i nisam nikoga oštetio - tvrdi Kalmeta. Na sljedećem ročištu odgovarat će na pitanja sudskog vijeća i obrane, a na pitanja tužitelja ne. Naime, tijekom dva ispitivanja u istrazi kad je htio govoriti o aferi Remorker u Uskoku za njega o tome nisu imali pitanja.