Kameničkom četiri i pol godine!

Presuda je donesena nakon samo jednog održanog ročišta, odnosno suđenja koje je bilo zatvoreno za javnost. Kamenički je vozio 195 km/h na mjestu gdje je ograničenje 50 km/h

<p>Za izazivanje prometne nesreće u kojoj su prije dvije godine za zagrebačkoj Ilici poginule dvije osobe <strong>Marin Kamenički</strong> jutros je nepravomoćno osuđen na 4,5 godine zatvora. Presuda je donesena nakon samo jednog održanog ročišta, odnosno suđenja koje je bilo zatvoreno za javnost, što je odlučila sutkinja <strong>Irena Kvaternik.</strong></p><h2>Prijetilo mu je i 12 godina</h2><p>Kamenički se nije pojavio na izricanju presude, a obzirom da mu je kazna manja od pet godina, pravomoćnost presude Kamenički će čekati na slobodi.</p><p>Nije mu se sudilo po zakonu za maloljetnike. Osim 4,5 godine izrečena mu je mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima pet godina nakon što odsluži kaznu. U zabranu mu se računa i privremena mjera od listopada 2018. godine.</p><p>Mora platiti 24.530 kuna sudskih troškova i odvjetnike oštećenika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Presuda Kameničkom</strong></p><h2>Olakotne okolnosti: Priznanje, kajanje i žaljenje</h2><p>Sutkinja Irena Kvaternik rekla je kako je odluku o visini i vrsti kazne donijela na temelju stručne analize o strukturi osobe okrivljenika koje su dale viša stručna savjetnica i djelatnica Centra za socijalnu skrb.</p><p>One su preporučile da se na Kameničkog ne primijeni maloljetničko pravo, već opći propisi, što znači da mu se za ovo kazneno djelo moglo izreći i 12 godina zatvora.</p><p>Sutkinja je rekla da je kao olakotnim ocijenila njegovo priznanje, kajanje i žaljenje, to što s djevojkom koja je bila s njim u vozilu i koja je poginula bio u emotivnoj vezi, to što se ispričao svim oštećenicima i njihovim obiteljima i molio za oprost, zatim to što je otac 4-mjesečnog djeteta, i zaposlen je i uzdržava obitelj.</p><h2>Otegotne okolnosti: Bezobzirna i obijesna vožnja i dvoje mrtvih</h2><p>Otegotnim je pak ocijenila način počinjenja djela, odnosno izrazito brzu vožnju (vozio je 195 km/h gdje je dozvoljeno 50 km/h), bezobzirnu i obijesnu vožnju koja je uz njegovo vozačko neiskustvo dovela do nesreće. Također otegnuta okolnost je teška posljedica djela, dvije osobe su poginule, a jedna je teško ozlijeđena i danas trpi posljedice.</p><p>- Prevladavaju olakotne okolnosti, no zbog težine djela i njegovih posljedica sud nije primijenio minimalnu kaznu niti ublažavanje kazne ispod zakonskog minimuma. Kazna mora biti poruka počinitelju, ali ne smije biti odmazda. Strožom kaznom nije moguće vratiti izgubljene živote, a sud smatra da će ovom koju je izrekao utjecati na njega, a i sve druge da ne čine takva kaznena djela, ali da se nakon odsluženja kazne optuženi može integrirati u društvo - rekla je sutkinja Kvaternik.</p><p>Troškovi kaznenog postupka su 50.000 kuna, a kako su Kamenički i njegova supruga zaposleni, sud im je odredio da plate pola troškova.</p><h2>Za što je osuđen Kamenički?</h2><p>Državno odvjetništvo u travnju je <strong>Kameničkog </strong>optužilo da je 23. kolovoza 2018. godine u 21.10 sati u Zagrebu, upravljao Mercedesom C63 AMG vrijednim 800.000 kuna Ilicom prema zapadu brzinom od 195 km/h iako je bio svjestan da je brzina kretanja vozila na toj prometnici ograničena na 50 km/h.</p><p>Dolaskom do kućnog broja 442 u Ilici Kamenički je zbog prevelike brzine kretanja vozila izgubio nadzor nad autom te je pri udarcu vozilom u rubni kamen došlo do rotacije vozila koje je potom prešlo na stranu kolnika namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera. U nekontroliranom kretanju udario je u Opel Astru.</p><p>U prometnoj nesreći smrtno su stradale Laura Stelio, suvozačica iz Mercedesa, te suvozačica iz Opel Astre Nadica Hoflinger, dok je vozač Opel Astre zadobio teške i po život opasne ozljede te mu je život spašen liječničkom intervencijom. Vještačenje tzv. crne kutije iz automobila pokazalo je da je Kamenički te večeri doletio s nevjerojatnih 195 kilometara na sat. Kamenički, koji je u prometnoj nesreći koju je skrivio lakše ozlijeđen, u istražnom zatvoru proveo je 35 dana. Od listopada 2018. godine brani se sa slobode.</p>